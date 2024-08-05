ФОТО | Олимпийский чемпион решил вздремнуть в парке из-за условий в Олимпийской деревне

Чеккон, одержавший победу на дистанции 100 м на спине, заявил, что ему „сложно спать и ночью, и после обеда“ в своей комнате. По словам спортсмена, „в Олимпийской деревне нет кондиционеров, жарко, кормят плохо. Из-за этого многие спортсмены съезжают оттуда. Это не отговорки, это реальность, о которой, возможно, знают не все“.

Кадры со спортсменом, которому пришлось пойти на экстремальные меры, чтобы насладиться сном, разошлось по социальным сетям.

Спящего чемпиона подловил другой олимпиец - гребец из Саудовской Аравии Хусейн Алиреза, который заметил, как Чеккон устроился на полотенце в парке, и затем поделился кадром в своем аккаунте в Instagram. В качестве места съемки Алиреза указал Олимпийскую деревню.

Неясно, была сделана фотография до или после того, как итальянская команда с Чекконом не прошла в финал комбинированной эстафеты 4х100 м.

Ранее условия, в которых оказались олимпийцы в Париже, критиковали и другие спортсмены.

Так австралийская пловчиха Ариарн Титмус, завоевавшая в Париже золото на дистанции 400 м вольным стилем и в эстафете 4х200 м вольным стилем , заявила, что если бы жила в лучших условиях, могла бы побить мировой рекорд.

Особое недовольство многих спортсменов вызвали сделанные из специального картона кровати, которые выдержали вес не всех атлетов. А австралийская теннисистка Дарья Сэвилл (в прошлом россиянка Дарья Гаврилова) пожаловалась, что олимпийцам даже пришлось самостоятельно запасаться туалетной бумагой.

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