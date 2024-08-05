Водитель намеренно сбил сбежавшее из клетки экзотическое животное, второе где-то скрывается

Член правления Эстонского общества дикой природы Вирге Высуялг рассказала, что животные вырвались на свободу случайно и, скорее всего, не знали, что делать дальше. „Обычно они сидят в своей клетке, не торопятся и ведут себя спокойно. К сожалению, оказалось, что они еще и удивительно быстры, и, попав на свободу, оказались в совершенно непривычной для себя ситуации. Они также были озадачены тем, что перед ними больше нет стены, - сказала она. - К сожалению, одного из дикобразов намеренно сбил автомобиль“.

Она добавила, что, по словам очевидцев, водитель не снизил скорость даже тогда, когда другие участники дорожного движения мигали аварийкой и махали руками. Таким образом, жизнь экзотического животного оборвалась под колесами автомобиля.

Трудно предсказать, какая опасность может угрожать другому. Поскольку погода еще теплая, риска замерзнуть нет, но если оставить животное одного в прохладную погоду, это может стоить ему жизни.

Поскольку дикобразы любят фрукты и коренья, можно предположить, что выживший окажется в чьем-то саду. Поэтому людей просят быть внимательными и не слишком пугаться при встрече с дикобразом – само по себе это спокойное животное.

„Нет смысла пробовать поймать его самостоятельно — у него все же большие и длинные иглы. Самое разумное — позвонить владельцу. Учитывая, что они смогли так быстро и далеко убежать из дома за одну ночь, вы даже не представляете, как далеко он от дома“, - рассказала волонтер.

Если кто-то увидит дикобраза, его просят немедленно позвонить по номеру телефона +372 505 8893.

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