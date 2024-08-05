Водитель намеренно сбил сбежавшее из клетки экзотическое животное, второе где-то скрывается
Два дикобраза, которых держали в качестве питомцев в Кирне (Ярвамаа), сломали клетку и сбежали. Один из них закончил свою жизнь под колесами авто, а второе перепуганное животное до сих пор ищут.
Член правления Эстонского общества дикой природы Вирге Высуялг рассказала, что животные вырвались на свободу случайно и, скорее всего, не знали, что делать дальше. „Обычно они сидят в своей клетке, не торопятся и ведут себя спокойно. К сожалению, оказалось, что они еще и удивительно быстры, и, попав на свободу, оказались в совершенно непривычной для себя ситуации. Они также были озадачены тем, что перед ними больше нет стены, - сказала она. - К сожалению, одного из дикобразов намеренно сбил автомобиль“.
Она добавила, что, по словам очевидцев, водитель не снизил скорость даже тогда, когда другие участники дорожного движения мигали аварийкой и махали руками. Таким образом, жизнь экзотического животного оборвалась под колесами автомобиля.
Трудно предсказать, какая опасность может угрожать другому. Поскольку погода еще теплая, риска замерзнуть нет, но если оставить животное одного в прохладную погоду, это может стоить ему жизни.
Поскольку дикобразы любят фрукты и коренья, можно предположить, что выживший окажется в чьем-то саду. Поэтому людей просят быть внимательными и не слишком пугаться при встрече с дикобразом – само по себе это спокойное животное.
„Нет смысла пробовать поймать его самостоятельно — у него все же большие и длинные иглы. Самое разумное — позвонить владельцу. Учитывая, что они смогли так быстро и далеко убежать из дома за одну ночь, вы даже не представляете, как далеко он от дома“, - рассказала волонтер.
Если кто-то увидит дикобраза, его просят немедленно позвонить по номеру телефона +372 505 8893.
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