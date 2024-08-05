ОИ-2024 | Эстонский борец начал свою третью Олимпиаду с болезненного поражения от азербайджанца
Эстонский борец греко-римского стиля Хейки Наби проиграл в первом раунде Олимпийских игр в Париже представителю Азербайджана Сабаху Шариати.
39-летний двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе и серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне Хейки Наби выступил сегодня на своих третьих Олимпийских играх.
Первым соперником Наби стал азербайджанец Сабах Шариати. 39-летний Наби и 35-летний Шариати уже встречались дважды. На чемпионате Европы в 2014 году эстонский борец проиграл азербайджанцу со счетом 3:4, а в 2019 году на этапе Гран При Наби победил его со счетом 2:1.
Наби повел в первом тайме, когда набрал первое очко после пассивности соперника. Во втором тайме, когда оставалось две минуты и 16 секунд, Шариати сумел сравнять счет после пассивной борьбы в исполнении Наби. К сожалению, поединок закончился со счетом 1:1, и поскольку последним очко заработал Сабах Шариати, победа досталась азербайджанцу.
Чтобы Хейки Наби смог продолжить выступать на Олимпиаде, Шариати должен был дойти до финала.
В полуфинале Шариати проиграл со счетом кубинцу Михаину Лопесу Нуньесу (1:4). Это значит, что Наби не будет выступать в утешительных поединках.
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