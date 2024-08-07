DELFI В УКРАИНЕ | „Нельзя клацать ручкой“. Психолог - о влиянии войны, новых правилах в обществе и отношении украинцев к русскому языку

С начала полномасштабной войны психолог Юлия Домославская проводит консультации, обучает психологов и популяризирует военную психологию. Психолог объясняет, что к людям с боевым опытом нужен специальный подход, даже если они в гражданской одежде и не сразу понятно, что перед вами военный. По ее словам, для этого важно учиться адаптироваться к новым реалиям и уважать личное пространство других людей, избегая лишних замечаний в общественных местах и бестактности.