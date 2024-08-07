07.08.2024, 09:00
DELFI В УКРАИНЕ | „Нельзя клацать ручкой“. Психолог - о влиянии войны, новых правилах в обществе и отношении украинцев к русскому языку
С начала полномасштабной войны психолог Юлия Домославская проводит консультации, обучает психологов и популяризирует военную психологию. Психолог объясняет, что к людям с боевым опытом нужен специальный подход, даже если они в гражданской одежде и не сразу понятно, что перед вами военный. По ее словам, для этого важно учиться адаптироваться к новым реалиям и уважать личное пространство других людей, избегая лишних замечаний в общественных местах и бестактности.
„Например, если видим, что молодой человек не уступает место пожилой женщине, возможно, у него под одеждой шрамы от боевых ранений. Это может быть связано с его здоровьем, его военным прошлым. Возможно, у парня что-то болит, и это ему нужно уступить место“, — рассказывает психолог.
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