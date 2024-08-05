Протесты в Бангладеш: премьер-министр покинула страну, толпа захватила ее резиденцию

Как сообщила телекомпания CNN-News18, Шейх Хасина в понедельник прилетела в город Агартала на северо-востоке Индии после бегства из Дакки. Индия намерена предложить Хасине безопасный проезд, говорится в сообщении со ссылкой на источники в разведке.

В своем обращении к нации генерал Вакер-Уз-Заман, начальник штаба армии страны, подтвердил, что премьер-министр ушла в отставку.

Вакер-уз-Заман заявил, что будет сформировано временное правительство. Он добавил, что собирается встретиться с президентом Мухаммедом Шахабуддином и надеется, что решение будет найдено к концу дня.

По словам Замана, он уже поговорил с оппозиционными политическими партиями страны. Пока неясно, кто возглавит правительство.

Заман также пообещал „справедливость“ для всего бангладешского народа — то, чего требуют протестующие после гибели сотен людей в течение последних нескольких недель.

В понедельник тысячи людей ворвались внутрь „Ганобхабана“, резиденции премьер-министра.

Появились кадры, на которых видно, как демонстранты грабят резиденцию премьер-министра. Некоторые из демонстрантов выносят из нее стулья и, похоже, диван.

В воскресенье по меньшей мере 90 человек погибли в столкновениях между полицией и участниками акций протеста, которые требовали отставки Шейх Хасины.

Среди погибших — 13 полицейских. Они были убиты в ходе нападения на полицейский участок в городе Сираджгандж в 100 км к северу от столицы страны Дакки.

Студенческие протесты с требованием отменить систему квот на работу в госслужбе начались в июле. Протесты переросли в кампанию по отстранению от власти Хасины, которая находится у власти уже 15 лет и в последний раз переизбралась на четвертый срок в январе.

За это время погибло более 280 человек.

В Дакке полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона митингующих, а премьер-министр распорядилась отключить мобильный интернет в стране.