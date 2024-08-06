МНЕНИЕ | Политический активист Алексей Павлов об обмене заключенными: убийц отдали убийце

Я рад, что наши ребята, которые боролись с Путиным и были незаконно помещены в адские условия, где люди умирают и становятся инвалидами, оказались на воле. Я рад, что они вернулись. Надеюсь, что они продолжат борьбу рядом с нами, плечом к плечу. Но если они этого не сделают, я все равно пойму, потому что, во-первых, они много отдали в борьбе против Путина. И становится очень страшно, что Путин и его режим превратили Россию в такую страну, что герои — это не те, кто борется со злом и коррупцией, кто борется против войны. А герои — это те люди, которые убивают в центре Берлина. Красиков, который убил бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Но без суда и следствия никто не имел право это делать! А Путин его встречает с ковровой дорожкой в Москве. Убийцу! И говорит „Здорово!“, обнимает. Герои у них — российские шпионы в Аргентине, преступники. Очень страшно, что Путин захватил в заложники американских граждан и российских граждан и просто обменял их, порядочных людей, на преступников. И это считается геройским. Это очень страшно — страна скатилась в такое безумие.