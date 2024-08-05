Сборная Эстонии выставила против Латвии, Литвы и остального мира 100 шахматистов

В этом году исполнилось 100 лет международной шахматной федерации (ФИДЕ), а также шахматной федерации Латвии которая была основана 13 апреля 2024 года. В честь этих событий программа фестиваля открылась историческим командным турниром на 100 досках. В нем приняли участие команды Эстонии, Латвии, Литвы и сборная ФИДЕ, состав которой представляли участники из разных стран.

Традиция проводить шахматные матчи с таким большим составом команды зародилась в 1976 году. Первый матч Эстония - Латвия закончился вничью 50:50. В дальнейшем команды играли между собой с переменным успехом, а последний матч в 2018 году также завершился вничью.

В 2005 году к подобным матчам присоединилась команда Литвы, однако все свои матчи они играли лишь против сборной Латвии. В этом году традицию поддержала ФИДЕ, в результате чего был организован круговой турнир между четырьмя командами.

Одержав победы во всех матчах, первое место в турнире заняла команда хозяев - сборная Латвии. Второй финишировала Литва, третье место досталось команде ФИДЕ, эстонская сборная осталась на четвертом месте.

Также в субботу состоялся блиц-турнир, посвященный 100-летию ФИДЕ. Победителем турнира вышел гроссмейстер из Индии Па Иниян (Iniyan, Pa), набравший 10 очков из 11 возможных. Второе место досталось международному мастеру из Германии Якобу Леону Паджекену (Pajeken, Jakob Leon), на третьем месте турнир завершил еще один представитель Индии, международный мастер А Р Илампартхи (Ilamparthi, A R). Журналист Delfi Артем Ариков и украинский шахматист Константин Лой, которого поддерживает Delfi, достойно выступили в этом турнире, набрав по 7 очков.

В детском турнире, где принимали участие 47 юных шахматистов в возрасте до 14 лет, победу одержал один из самых юных участников - представляющий Эстонию Платон Кириченко.

В понедельник 5 августа стартует главный турнир по классическим шахматам, для участия в котором зарегистрировалсь свыше 300 человек.

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