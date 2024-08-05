Шахматисты, которых поддерживает Delfi, начинают свой путь на самом представительном турнире стран Балтии

На турнир RTU Open в сильнейшей группе А заявилось более 300 шахматистов, среди них 20 гроссмейстеров, а также огромное количество молодых международных мастеров из Индии, США и Европы. Рейтинг-лидером турнира стал грек Николас Теодору (2619 пунктов эло), сильнейший из эстонских шахматистов - Кайдо Кюлаотс - имеет 14-й посев на турнире.

Мастер ФИДЕ Артем Ариков имеет 65-й рейтинг на турнире, мастер спорта Украины Константин Лой - 133-й. Оба шахматиста уже приняли участие в турнире по быстрым шахматам. Перед последним туром Лой претендовал на попадание в тройку призеров, но уступил польскому гроссмейстеру Кацперу Пёруну и 6,5 очками занял 17-е место из 257 участников. Для Арикова турнир сложился более драматично, проиграв в последнем туре Густасу Моркунасу из Литвы, он с 5 очками занял 85-е место. Лучший результат среди эстонских шахматистов показал 19-летний Никита Рычагов (7,5 очков из 9 возможных) - 7-е место по дополнительным показателям. Столько же очков, и 6-е место по дополнительным показателям, у бывшего эстонского, а ныне американского гроссмейстера Яана Эльвеста. Выиграл турнир по быстрым шахматам литовец Паулюс Пультинявичюс.