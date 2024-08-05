ВСУ подтвердили потопление подлодки „Ростов-на-Дону“ в Крыму
Вооруженные силы Украины уничтожили российскую подводную лодку Б-237 „Ростов-на-Дону“, находившуюся в Килен-бухте на территории аннексированного Севастополя. Сообщение о подтверждении успешного удара по субмарине Генштаб ВСУ опубликовал в соцсетях, передает DW.com.
Ракетные войска Украины нанесли удары по военным объектам РФ в аннексированном Крыму в ночь на 2 августа, следует из сообщения ведомства. „В порту Севастополя успешно поражена подлодка черноморского флота России „Ростов-на-Дону“. В результате попадания лодка затонула на месте“, - сообщает Генштаб ВСУ.
По утверждению ведомства, той же ночью ракетные войска Украины „серьезно повредили“ 4 пусковые установки ЗРК С-400 „Триумф“, расположенные в Крыму.
Минобороны РФ отмолчалось об атаке на „Ростов-на-Дону“
Сообщения о ракетных ударах по бухте в аннексированном Севастополе появились в ряде крымских Telegram-каналов в ночь на 2 августа. По данным местных жителей, после атаки в районе судоремонтного завода РФ в Килен-бухте был заметен дым. Позднее СМИ опубликовали снимки со спутника, на которых, предположительно, запечатлены поврежденные сооружения, связанные с ремонтом субмарины.
Атаку 2 августа подтвердил так называемый „губернатор“ Севастополя Михаил Развожаев. Объекты в городе были обстреляны в том числе ракетами ATACMS, которые Украине поставляют США, заявил чиновник из оккупационной администрации. Однако о повреждениях каких-либо объектов Развожаев не сообщил, а атаку назвал „отраженной“.
В свою очередь Минобороны РФ, которое традиционно отчитывается о „пресеченных“ атаках ВСУ, не стало приводить никаких данных об ударах по объектам в Крыму 2 августа. Ведомство по итогам ночи сообщило лишь о сбитых БПЛА над Курской областью и Краснодарским краем.
Подлодка „Ростов-на-Дону“ могла запускать ракеты „Калибр“ и оценивается в 300 млн долларов
Предположительно потопленная субмарина относится к судам класса „Кило“ по классификации НАТО. По данным Генштаба ВСУ, это была одна из четырех подобных подлодок ВС РФ, которые могли применять ракеты „Калибр“, использовавшиеся в том числе и для массированных обстрелов Украины в ходе продолжающейся войны. До этого РФ использовала „Ростов-на-Дону“ в Сирии.
Стоимость этого типа субмарин оценивается в 300 млн долларов.
На момент предположительного потопления подводная лодка находилась на ремонте, так как 13 сентября 2023 года получила повреждения в ходе атаки ВСУ.
Уничтожение подлодки „в очередной раз доказывает, что для российского флота нет безопасного места в украинских территориальных водах Черного моря“, отметил Генштаб ВСУ в своем сообщении. Ранее украинская сторона утверждала, что РФ отвела на более далекие от Украины позиции существенную часть кораблей Черноморского флота.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.