СМИ: Израиль рассматривает вариант превентивного удара по Ирану
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел 4 августа совещание с руководителями армии и спецслужб, на котором, в частности, обсуждался вариант нанесения превентивного удара по Ирану, если атака с его стороны будет считаться неизбежной, сообщает „Медуза“ со ссылкой на издание Ynet.
На совещании присутствовали министр обороны Израиля Йоав Галант, начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви, глава разведки „Моссад“ Давид Барнеа и глава Службы общей безопасности Ронен Бар. Оно проходило на фоне ожиданий ответного удара Ирана на убийство в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.
The Times of Israel отмечает, что Израиль не знает, чего ожидать от Ирана и его союзников, поэтому обсуждает различные варианты ответа на атаку или ее предотвращение. Один из таких вариантов, как пишет Ynet, это превентивный удар. Но он возможен только в том случае, если Израиль получит разведданные, подтверждающие намерения Ирана совершить атаку.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 4 августа сообщил странам „Большой семерки“ (G7), что атака Ирана и ливанской группировки „Хизбалла“ может произойти „в ближайшие 24-48 часов, то есть уже в понедельник“, пишет Axios со ссылкой на три источника, знакомых с содержанием разговора. По словам одного из собеседников издания, в ходе разговора Блинкен заявил, что, по мнению Вашингтона, Иран и „Хизбалла“ нанесут удар. При этом США не знают, в какой форме он будет.
Блинкен сказал министрам иностранных дел стран G7, что США прилагают усилия, чтобы снизить эскалацию, пытаясь ограничить атаку Ирана, а затем сдержать ответ Израиля. Госсекретарь попросил своих коллег из других стран оказать дипломатическое давление на Иран, „Хизбаллу“ и Израиль, чтобы они сохраняли „максимальную сдержанность“, пишет Axios.
По данным Axios, Израиль предполагает, что нападение Ирана может произойти 5 августа. В свою очередь телеканал Sky News Arabia со ссылкой на западную разведку передает, что нападение Ирана может произойти с 12 на 13 августа, когда в Израиле отмечается Тишʼа бе-ав — день траура еврейского народа по разрушенному Иерусалимскому храму.
Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит в ночь на 31 июля в Тегеране, куда он приехал на инаугурацию нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Изначально сообщалось, что Хания погиб в результате ракетного удара, но позже The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что один из лидеров ХАМАС был убит в результате взрыва бомбы, заложенной в тегеранском гостевом доме, где он остановился.