СМИ: Израиль рассматривает вариант превентивного удара по Ирану

На совещании присутствовали министр обороны Израиля Йоав Галант, начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви, глава разведки „Моссад“ Давид Барнеа и глава Службы общей безопасности Ронен Бар. Оно проходило на фоне ожиданий ответного удара Ирана на убийство в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

The Times of Israel отмечает, что Израиль не знает, чего ожидать от Ирана и его союзников, поэтому обсуждает различные варианты ответа на атаку или ее предотвращение. Один из таких вариантов, как пишет Ynet, это превентивный удар. Но он возможен только в том случае, если Израиль получит разведданные, подтверждающие намерения Ирана совершить атаку.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 4 августа сообщил странам „Большой семерки“ (G7), что атака Ирана и ливанской группировки „Хизбалла“ может произойти „в ближайшие 24-48 часов, то есть уже в понедельник“, пишет Axios со ссылкой на три источника, знакомых с содержанием разговора. По словам одного из собеседников издания, в ходе разговора Блинкен заявил, что, по мнению Вашингтона, Иран и „Хизбалла“ нанесут удар. При этом США не знают, в какой форме он будет.

Блинкен сказал министрам иностранных дел стран G7, что США прилагают усилия, чтобы снизить эскалацию, пытаясь ограничить атаку Ирана, а затем сдержать ответ Израиля. Госсекретарь попросил своих коллег из других стран оказать дипломатическое давление на Иран, „Хизбаллу“ и Израиль, чтобы они сохраняли „максимальную сдержанность“, пишет Axios.

По данным Axios, Израиль предполагает, что нападение Ирана может произойти 5 августа. В свою очередь телеканал Sky News Arabia со ссылкой на западную разведку передает, что нападение Ирана может произойти с 12 на 13 августа, когда в Израиле отмечается ‎Тишʼа бе-ав — день траура еврейского народа по разрушенному Иерусалимскому храму.