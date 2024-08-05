Оппозиция обсудила, что делать с выборами-2025 в Беларуси

Конференция „Новая Беларусь-2024“ прошла в Вильнюсе 3-4 августа. Представители белорусских оппозиций собрались, чтобы обсудить стратегию совместных действий на 2025 год, в том числе во время электоральной кампании в Беларуси. Также представители демсил подписали протокол о взаимодействии, в котором определен срок полномочий Светланы Тихановской как „президента-элект“.

Тихановская: „Освобождение политзаключенных является приоритетом“

Конференция „Новая Беларусь“ проходит третий раз. Открывая мероприятие, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратила внимание на прошедший на этой неделе обмен заключенными между Россией и Западом. Она отметила, что многие надеялись увидеть среди имен освобожденных имена Марии Колесниковой, Игоря Лосика или Анджея Почобута, но белорусская оппозиция не участвовала в процессе переговоров и не могла повлиять на их результат. Тем не менее, по словам Тихановской, „сам факт такого обмена является важным прецедентом“, который демсилы попытаются использовать в переговорах в будущем.

„Это возможность обратить внимание всего мира на ситуацию в Беларуси и на ситуацию с белорусскими политзаключенными, - заявила Тихановская. - Здесь сегодня много дипломатов, которые работают с Беларусью, для них, как и для нас, тема освобождения политзаключенных является приоритетом. Я уверена, что вместе мы сможем найти способы и механизмы, чтобы вытащить наших людей из тюрем“.

Советник Тихановской Франак Вячорка отметил, что ситуация в Беларуси „замораживается“, и это на руку Александру Лукашенко: „Это то, чего он хотел бы, - заморозить ситуацию с политзаключенными, чтобы она просто сошла с повестки, чтобы даже не поднимался вопрос какого-то обмена с участием белорусов“, - считает политик.

По его словам, задача демсил - удержать и увеличить присутствие Беларуси в международной повестке и не позволить Лукашенко „перевернуть страницу в 2025 году“.

Что оппозиция будет делать во время электоральной кампании 2025?