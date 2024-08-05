Политолог рассказал, зачем Путин выменял Красикова(9)
Какие выгоды от обмена могла извлечь для себя Москва и повторит ли офицер российских спецслужб Вадим Красиков судьбу Пригожина? Мыслями на эту тему с передачей DW Global Media поделился политолог Аббас Галлямов.
„Надо понимать, что последние два с половиной года котировки Путина в силовой среде правоохранителей и спецслужб, конечно, очень сильно упали, - заявляет политолог. - Они разочарованы. Они думали, что Путин сильнее и умнее, сможет выстроить более грамотную стратегию, быстро победит... И теперь все видят, что вместо того чтобы завоевать Киев за три дня, они уже два с половиной года топчутся на дальних подступах, а о Киеве даже мечтать не приходиться“.
По словам политолога, это среда, где уважают силу, эффективность и ценят только победителей. Путин зависит от таких людей - от силовиков, потому что в обществе растут протестные настроения. Поэтому чтобы удержать страну под его управлением, приходиться использовать силу.
„Для Путина это был удобный способ повысить лояльность в этой среде по отношению к нему. Президент - как мы могли убедиться, не такой и богатырь. По крайней мере, он о нас заботится, в беде не оставляет, в общем, наш человек“, - говорит Галлямов.
Что касается обмена Вадима Красикова с Германией, то, по неофициальной версией, Путин опасался, что офицер российских спецслужб мог раскрыть некую важную информацию. Точнее, участие в 90-х годах Красикова в приходе Путина к власти и возможную причастность к смерти политического деятеля Анатолия Собчака (мэра Санкт-Петербурга в 1991-1996 годах, когда его подчиненным был Путин).
„Полностью эту версию исключать нельзя, но мне кажется, это интерпретация излишняя. Вот то, что сказал я, - повышение лояльности силовой среды - для Путина принципиально важный вопрос. И в этом смысле вся другая информация и интерпретации мне предоставляются излишними“, - сказал политолог.
Аббас Галлямов называет Путина очень осторожным человеком, и если бы Красиков обладал какой-то важной информацией, Путин изначально не отправлял бы его в Германию убивать участника Второй чеченской войны Зелимхана Хангошвили.
„Я думаю, что его (Вадима Красикова) изберут в Государственную Думу или в Совет Федерации, в зависимости от его интеллектуальных способностей, - делится политолог. - Для Путина крайне важно работать на лояльность аудитории, демонстрировать, что значит: служите мне, и если я увижу, что вы служите мне искренне, рискуя попасть в тюрьму на Западе, то мы вас отблагодарим, всё будет хорошо“.
Для Путина также была важна и медийная сторона ситуации.
„Чтобы убедить колеблющихся в том, что Путин победит, он это все и устраивает. Для него принципиально важно поддерживать это реноме победителя - вся его легитимность идет из ощущения, что он эффективный и всегда побеждает“, - сказал Галлямов.
По его словам, других источников легитимности у Путина нет. Так, никто не верит, что в стране есть демократия и что Путин честно побеждает на выборах. Все прекрасно знают про происходящие в стране репрессии, что сильных конкурентов на выборы не регистрируют, что свобода слова задавлена.
„Никто уже не верит в светлое будущее, что Путин построит какую-то счастливую Россию, где народу будет житься хорошо. Никто, даже сторонники, во всё это уже не верят. Единственное, почему они еще за Путина, так как это потому, что бесполезно быть против - он всё равно будет у власти, он всё равно будет побеждать, будешь сопротивляться, тебе оторвут голову“.
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