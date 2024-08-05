Политолог рассказал, зачем Путин выменял Красикова

„Надо понимать, что последние два с половиной года котировки Путина в силовой среде правоохранителей и спецслужб, конечно, очень сильно упали, - заявляет политолог. - Они разочарованы. Они думали, что Путин сильнее и умнее, сможет выстроить более грамотную стратегию, быстро победит... И теперь все видят, что вместо того чтобы завоевать Киев за три дня, они уже два с половиной года топчутся на дальних подступах, а о Киеве даже мечтать не приходиться“.

По словам политолога, это среда, где уважают силу, эффективность и ценят только победителей. Путин зависит от таких людей - от силовиков, потому что в обществе растут протестные настроения. Поэтому чтобы удержать страну под его управлением, приходиться использовать силу.

„Для Путина это был удобный способ повысить лояльность в этой среде по отношению к нему. Президент - как мы могли убедиться, не такой и богатырь. По крайней мере, он о нас заботится, в беде не оставляет, в общем, наш человек“, - говорит Галлямов.

Что касается обмена Вадима Красикова с Германией, то, по неофициальной версией, Путин опасался, что офицер российских спецслужб мог раскрыть некую важную информацию. Точнее, участие в 90-х годах Красикова в приходе Путина к власти и возможную причастность к смерти политического деятеля Анатолия Собчака (мэра Санкт-Петербурга в 1991-1996 годах, когда его подчиненным был Путин).

„Полностью эту версию исключать нельзя, но мне кажется, это интерпретация излишняя. Вот то, что сказал я, - повышение лояльности силовой среды - для Путина принципиально важный вопрос. И в этом смысле вся другая информация и интерпретации мне предоставляются излишними“, - сказал политолог.

Аббас Галлямов называет Путина очень осторожным человеком, и если бы Красиков обладал какой-то важной информацией, Путин изначально не отправлял бы его в Германию убивать участника Второй чеченской войны Зелимхана Хангошвили.