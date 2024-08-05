МНЕНИЕ | Трамп, став президентом, будет большой проблемой для Путина

Война в Украине в 2024-м идет с оглядкой на США. С осени прошлого года политические дрязги в Вашингтоне на несколько месяцев срезали американскую военную помощь – и это непосредственным образом сказалось на боевых действиях. Россияне, пользуясь ситуацией, резко усилили и без того интенсивный натиск на фронте. Украинцам в условиях обострившейся нехватки оружия, а главное – боеприпасов, пришлось кое-где немного отступить.