05.08.2024, 11:02
МНЕНИЕ | Трамп, став президентом, будет большой проблемой для Путина
ФОТО: | Scanpix
Дональд Трамп мало говорит о войне Украине, обещая лишь решить проблему на раз-два. Недавно в СМИ появился план, который связан с его именем. И это интересный план, реализация станет серьезным испытанием для Путина, считает журналист и автор медиапроекта „Прибалтаец“ Андрей Деменков.
Война в Украине в 2024-м идет с оглядкой на США. С осени прошлого года политические дрязги в Вашингтоне на несколько месяцев срезали американскую военную помощь – и это непосредственным образом сказалось на боевых действиях. Россияне, пользуясь ситуацией, резко усилили и без того интенсивный натиск на фронте. Украинцам в условиях обострившейся нехватки оружия, а главное – боеприпасов, пришлось кое-где немного отступить.
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