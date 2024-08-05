Мнение
05.08.2024, 11:02

МНЕНИЕ | Трамп, став президентом, будет большой проблемой для Путина

 
Кандидат в президенты США Дональд Трамп
Кандидат в президенты США Дональд Трамп
ФОТО: Alex Brandon | Scanpix

Дональд Трамп мало говорит о войне Украине, обещая лишь решить проблему на раз-два. Недавно в СМИ появился план, который связан с его именем. И это интересный план, реализация станет серьезным испытанием для Путина, считает журналист и автор медиапроекта „Прибалтаец“ Андрей Деменков.

Война в Украине в 2024-м идет с оглядкой на США. С осени прошлого года политические дрязги в Вашингтоне на несколько месяцев срезали американскую военную помощь – и это непосредственным образом сказалось на боевых действиях. Россияне, пользуясь ситуацией, резко усилили и без того интенсивный натиск на фронте. Украинцам в условиях обострившейся нехватки оружия, а главное – боеприпасов, пришлось кое-где немного отступить.

Сейчас обе стороны ждут итогов президентских выборов в США. Многие полагают, что в случае победы Дональда Трампа Вашингтон резко сократит военную поддержку Украины и, возможно, даже принудит Киев хотя бы частично принять требования Кремля. Трамп не раз делал заявления, которые можно истолковать подобным образом. Хотя однозначных, а главное, развернутых суждений о войне в Украине он пока не делал.

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