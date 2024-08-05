05.08.2024, 10:30
Утки напали на человека, который пытался помочь утенку. Вмешались спасатели
ФОТО: | Delfi Meedia
В Харьюмаа человек пытался помочь утке, которая случайно зацепилась за рыболовный крючок. Поскольку другим уткам подобное вмешательство человека не понравилось, пришлось обратиться за помощью к спасателям.
В воскресенье в 21:24 спасатели отправились на вызов к месту купания в Кехра, где утенок зацепился за рыболовный крючок. Свидетель инцидента не смог помочь утенку, так как на него начали нападать другие утки. Спасатели сняли с ноги утенка рыболовный крючок, и он уплыл.
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