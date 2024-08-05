Утки напали на человека, который пытался помочь утенку. Вмешались спасатели

В воскресенье в 21:24 спасатели отправились на вызов к месту купания в Кехра, где утенок зацепился за рыболовный крючок. Свидетель инцидента не смог помочь утенку, так как на него начали нападать другие утки. Спасатели сняли с ноги утенка рыболовный крючок, и он уплыл.