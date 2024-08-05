За рубежом
05.08.2024, 10:10

В Вильнюсе полиция прибыла на помощь мужчине, но тот ранил полицейского

 
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Как сообщили в Департаменте полиции Литвы, в воскресенье около 18 часов поступило сообщение от 27-летнего мужчины о том, что в своей квартире он порезал руки и принял много таблеток.

Прибывшие на место сотрудники попытались оказать мужчине медицинскую помощь, однако тот напал на сотрудника Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда и ранил его, пишет ru.delfi.lt.

После оказания медицинской помощи 22-летний полицейский лечится амбулаторно. Мужчина был госпитализирован. По факту сопротивления полиции начато предварительное расследование.

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