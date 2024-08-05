05.08.2024, 10:10
В Вильнюсе полиция прибыла на помощь мужчине, но тот ранил полицейского
ФОТО: | Delfi Meedia
Как сообщили в Департаменте полиции Литвы, в воскресенье около 18 часов поступило сообщение от 27-летнего мужчины о том, что в своей квартире он порезал руки и принял много таблеток.
Прибывшие на место сотрудники попытались оказать мужчине медицинскую помощь, однако тот напал на сотрудника Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда и ранил его, пишет ru.delfi.lt.
После оказания медицинской помощи 22-летний полицейский лечится амбулаторно. Мужчина был госпитализирован. По факту сопротивления полиции начато предварительное расследование.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.