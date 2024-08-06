Четыре причины, почему стоит попробовать себя в качестве курьера
Задумываетесь о подработке? Если вам по душе гибкий график и спонтанность, вы не одиноки. Тысячи курьеров остановили свой выбор на платформе Bolt Food, чтобы не ограничивать свою свободу. Вот три главные причины, почему курьеры любят свое дело.
1. Только вы решаете, когда зарабатывать, а когда отдыхать
Неважно, жаворонок вы или сова. Зарабатывая доставкой еды, вы можете начать день на рассвете и отдохнуть после полудня — или же спать до обеда и трудиться до поздней ночи. Подработка курьером подходит всем, кто любит распоряжаться своим временем самостоятельно.
Свободный график также позволяет успевать делать все личные дела. Визит к врачу, отчетный концерт у ребенка, встреча с друзьями — вы без труда найдете время для самых главных вещей в жизни, ведь ничто не помешает устроить перерыв посреди дня и вернуться к доставке вечером. А если вы полны энергии и вам не помешает подзаработать, доставляйте заказы с утра до ночи!
2. Дополнительный доход в свободное от работы или учебы время
Курьерам не приходится жертвовать основной занятостью – будь то деловые встречи, лекции в университете или что-нибудь еще: ритм вашего дня останется неприкосновенным, а доставлять еду можно в перерывах. Даже если ваш график непредсказуем или свободного времени совсем не остается, курьеры вовсе не обязаны заниматься доставкой каждый день! Сосредоточьтесь на экзаменах и устройте себе выходной — и наоборот, выходите на линию в любой удобный момент, если преподаватель заболел или планы отменились.
Постоянная работа также не помешает вам подрабатывать курьером. Выдался свободный вечер? Посвятите пару часов доставке заказов. Нет планов на выходные? Проведите день с пользой — заработав даже немного вместо того, чтобы просидеть весь день на диване, вы скажете себе „спасибо“! Курьеры сотрудничают с Bolt Food как независимые партнеры и самостоятельно планируют время для доставок.
3. Универсальное решение на случай непредвиденных затрат
Растущие повседневные расходы тревожат каждого. К сожалению, они неизбежны, зато подработка неподалеку от дома или офиса поможет решить проблему. А еще, став курьером, вы сможете накопить на отпуск, новый телефон или визит к стоматологу (всякое бывает!). Создайте себе финансовую „подушку безопасности“ — это залог спокойствия.
Появилось свободное время? Откройте приложение Bolt Food и выходите на линию, ведь доход никогда не повредит. Можете рассчитывать на нашу помощь: мы сообщим вам, в каких районах города тарифы на доставку выше, и предупредим о периодах высокого спроса. Выплаты начисляются на ваш счет еженедельно.
4. Активный образ жизни как бонус к вашим доходам
Движение — жизнь. Почему бы не подзаработать, катаясь на велосипеде? Курьер Bolt Food в среднем проезжает 27 км за полный рабочий день. Это отличная возможность совместить приятное с полезным, а также честный повод прогулять тренировку и провести освободившееся время в кругу родных или друзей.
Кстати, курьеры-велосипедисты не просто ведут здоровый образ жизни, а еще и вносят свой вклад в экологию города. Не говоря о том, что они знают город как свои пять пальцев и каждый день открывают для себя новую улицу, уютное кафе или живописный парк — куда только не заведет дорога за очередным заказом!
Разгар лета — подходящее время стать курьером
В августе по-прежнему много теплых дней, улицы утопают в зелени, и не хочется сидеть дома. Любите фестивали, концерты и спорт на свежем воздухе? В Bolt Food доход курьера выплачивается еженедельно, а значит, вам будет что потратить на выходных, чтобы остаток лета прошел незабываемо.
Итак, приглашаем покинуть надоевшую зону комфорта и попробовать себя кое-в-чем новеньком! Забудьте о бесконечной гонке за временем — вам больше не нужно откладывать жизнь на потом ради денег. Вы всегда на первом месте, а значит, подработка не должна отвлекать от самого важного. Зарегистрироваться как курьер очень просто: потребуется только удостоверение личности, смартфон и ваше любимое средство передвижения.
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