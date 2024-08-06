Четыре причины, почему стоит попробовать себя в качестве курьера

1. Только вы решаете, когда зарабатывать, а когда отдыхать

Неважно, жаворонок вы или сова. Зарабатывая доставкой еды, вы можете начать день на рассвете и отдохнуть после полудня — или же спать до обеда и трудиться до поздней ночи. Подработка курьером подходит всем, кто любит распоряжаться своим временем самостоятельно.

Свободный график также позволяет успевать делать все личные дела. Визит к врачу, отчетный концерт у ребенка, встреча с друзьями — вы без труда найдете время для самых главных вещей в жизни, ведь ничто не помешает устроить перерыв посреди дня и вернуться к доставке вечером. А если вы полны энергии и вам не помешает подзаработать, доставляйте заказы с утра до ночи!

2. Дополнительный доход в свободное от работы или учебы время

Курьерам не приходится жертвовать основной занятостью – будь то деловые встречи, лекции в университете или что-нибудь еще: ритм вашего дня останется неприкосновенным, а доставлять еду можно в перерывах. Даже если ваш график непредсказуем или свободного времени совсем не остается, курьеры вовсе не обязаны заниматься доставкой каждый день! Сосредоточьтесь на экзаменах и устройте себе выходной — и наоборот, выходите на линию в любой удобный момент, если преподаватель заболел или планы отменились.

Постоянная работа также не помешает вам подрабатывать курьером. Выдался свободный вечер? Посвятите пару часов доставке заказов. Нет планов на выходные? Проведите день с пользой — заработав даже немного вместо того, чтобы просидеть весь день на диване, вы скажете себе „спасибо“! Курьеры сотрудничают с Bolt Food как независимые партнеры и самостоятельно планируют время для доставок.

3. Универсальное решение на случай непредвиденных затрат