В Латвии обдумывают введение обязательной военной службы для женщин

У политиков правящих партий пока нет единого мнения о том, стоит ли призывать женщин на воинскую службу.

Ранее командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Леонид Калниньш предложил обдумать возможность призыва женщин в обязательном порядке в службу государственной обороны.

Уже сообщалось, что в следующем году государственную службу планируется укомплектовать примерно 1000 молодыми людьми, чтобы потом уже доходить до 4000 солдат в год.

Калниньш не отрицал, что неблагоприятная демографическая ситуация вызывает беспокойство из-за способности укомплектовать необходимые 4000 солдат. НВС обязательно придется искать пути мотивации общества к участию в этом виде службы.

„Моя уверенность и установка, что воин-доброволец - самый лучший, качественный и эффективный. И я надеюсь, что при добровольном участии служба будет мотивировать и остальных граждан Латвии, и то количество, которое мы призываем в обязательном порядке, не будет в процентном отношении большим“, - отметил командир НВС.

На вопрос, не дойдем ли мы до ситуации, что все-таки должны будут призывать всех достигших 18 лет молодых людей вне зависимости от пола, командир НВС ответил, что он поддержал бы то, что нужно призвать людей обоих полов в обязательном порядке. Это стало бы мотивирующим элементом для представителей мужского пола быть активными в службе, а не на какое-то время покидать страну и искать причины не служить, уверен Калниньш.

В подразделениях, в которых служат женщины, качество, эффективность и дисциплина намного выше, об этом свидетельствует опыт командира НВС в Земессардзе.

Как писал ранее Rus.LSM.lv, командир Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии Леонид Калниньш считает, что на Службу гособороны в обязательном порядке надо призывать представителей обоих полов. Об этом военный сказал передаче Латвийского радио Krustpunktā и призвал политиков рассмотреть такую возможность.