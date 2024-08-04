ОИ-2024 | Джокович выиграл мужской теннисный турнир, победив в финале 21-летнего Алькараса

Фаворитом перед началом матча был Алькарас, а финальная битва стала своеобразной битвой поколений: Джокович выиграл свой первый в карьере теннисный турнир, когда Алькарасу был всего один месяц.

Финал стал подлинным украшением турнира. Оба теннисиста прекрасно использовали свою подачу, а Джокович показал на 1-й подаче и вовсе невероятные для такого матча 74%. В итоге судьба матча решилась на двух тай-брейках, сильнее в которых оказался более опытный серб, который не смог сдержать слез после реализованного матч-бола.

Итоговый счет 7:6 (7:3), 7:6 (7:2) в пользу Джоковича. На протяжении всего олимпийского турнира он не отдал соперникам ни одного сета. Бронзу в мужском теннисном турнире завоевал итальянец Лоренцо Музетти.

Олимпийский турнир стал последним в карьере Джоковича, который он до этого не сумел выиграть. Джокович - единственный игрок в истории Открытой эры и ATP-Тура, выигравший в одиночном разряде не только все четыре турнира Большого шлема, но и все девять турниров серии Мастерc, а также итоговый турнир ATP и Кубка Дэвиса (в 2010 года в составе сборной Сербии). Теперь к этим трофеям 37-летний серб добавил олимпийское золото.

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