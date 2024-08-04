Мужчина получил условный срок за высказывания в TikTok в адрес латышей

В приговоре суда сказано, что „мужчина в нетрезвом виде опубликовал ролик на своей странице в социальной сети TikTok, где имеет около тысячи подписчиков. В ответ на комментарий мужчина „на русском языке прославил насилие над латышами и обозвал их грубыми словами“.

„Также он агрессивно говорил о войне в Украине и о суверенитете Украины, используя нецензурные слова, например, заявляя, что Украина присоединится к России и что Россия является державой“, сообщается в приговоре суда.

„Не говоря прямо о конкретных военных преступлениях, совершенных Россией, его высказывания содержат пропаганду войны - это признание действий России правильными, воспроизведение послания российской пропаганды, ставящей под сомнение территориальную целостность и суверенитет Украины.

В своих высказываниях с применением резкой агрессивной формы мужчина с гордостью отмечает, что ранее, вероятно, осуществлял насилие в отношении латышей, считая это приемлемой формой действий. Он также использовал в соцсети унизительные жесты, подчеркивая свою на реакцию украинцев и латышей“, - говорится в приговоре суда.

Обвиняемый заключил с прокурором соглашение о признании вины и наложенном штрафе. Суд утвердил соглашение.

Суд применил к мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на один год. Наказание является условным, если в течение одного года и шести месяцев испытательного срока мужчина не совершит новое уголовное преступление, не нарушит общественный порядок и выполнит обязанности, предусмотренные законом.

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