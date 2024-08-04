Российские войска захватили пригороды Торецка и вышли к самому городу. Там продолжают оставаться тысячи мирных жителей

Торецк — небольшой шахтерский город в Бахмутском районе Донецкой области Украины, в котором до войны проживали около 35 тысяч человек. Город расположен на оси Горловка-Константиновка-Дружковка-Краматорск, связанной железнодорожным сообщением и сетью крупных дорог. Горловка еще с весны 2014 года находится под контролем самопровозглашенной ДНР, и линия фронта, разделяющая ее и ближайшие пригороды Торецка, многие годы была относительно стабильной.

Однако недавно, в конце июня 2024 года, российские войска начали массированное наступление в Торецкой агломерации, в результате которого им уже удалось захватить Пивденное (Южное), часть поселка Нью-Йорк (в советское время он назывался Новгородское), а в последние дни — полностью занять Зализное (Железное; ранее — Артемово).

Как отмечается в военной сводке „Медузы“, в последнюю неделю ситуация вокруг Торецка дополнительно ухудшилась. На западе Зализного российские войска продвинулись на несколько километров в направлении Нью-Йорка, а в самом поселке ВС РФ пытаются наступать навстречу группировке, штурмующей Зализное. Это ставит под угрозу окружения те войска между поселками, что располагаются в укреплениях, создававшихся ВСУ с 2015 года. Если динамика российского наступления не изменится, ВСУ скоро придется отступить с этих позиций.

ВСУ пока удается удерживать сам Торецк, но уже больше месяца он подвергается массированным обстрелам. Они ведутся как артиллерией, так и авиацией — с помощью планирующих бомб. Кроме того, близость к линии фронта позволяет ВС РФ использовать в городе FPV-дроны, которые ведут „охоту“ и на бронированную технику ВСУ, и на гражданские автомобили.