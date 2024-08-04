ФОТО И ВИДЕО | В Силламяэ река вышла из берегов, затоплены дачи и огороды. Люди ждут помощи, но местные власти до сих пор не вмешались

Местные жители сообщают о серьезных проблемах. Один из владельцев земельного участка у реки, Александр, рассказал о ситуации: „Дожди были очень сильные, и приток воды - большим. Мы заметили это еще в среду. Обычно открывают шлюзы, чтобы избежать затопления, но в этот раз их не открыли. Плотина на реке, где проходит Таллиннское шоссе, осталась закрытой. Мы запаниковали в субботу и позвонили в Службу спасения, но помощь все не прибывает. Десять лет назад у нас была похожая ситуация, когда затопило огород и подвалы. Сейчас у нас затоплена вся картошка, малина в воде. Мы измерили, что уровень воды поднялся примерно на 1,2 метра, и продолжаем наблюдать, как вода прибывает.“

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К Александру направили полицию, но она ничего не смогла сделать, только оценила ущерб.

Местные жители также сообщили, что непонятно сколько из трех шлюзов, регулирующих уровень воды, открыты. „Мы пытались дозвониться до человека, который отвечает за регулирование шлюзов, но он утверждает, что все в порядке. Однако автоматическая система контроля не справляется с текущими условиями. Магистраль под давлением воды, и уровень продолжает подниматься. Мы пытались обратиться в городские службы, но все закрыто, ни до кого не дозвониться“, - говорит пострадавший.

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По словам Александра, проблему можно быстро решить, но никто ею не занимается: „Просто дело техники — открыть и проследить, но никто не хочет этим заниматься“.

Мэр Силламяэ Тынис Калберг, который одновременно является председателем кризисной комиссии, сказал RusDelfi, что он не в курсе происходящего, ему никто не сообщил, где именно и что затоплено. „Такая ситуация сейчас по всей Эстонии“, - отметил он.

В пресс-службе Идаского спасательного центра RusDelfi ответили, что вызова спасателям не поступало, но Силламяэская спасательная команда по своей инициативе отправилась на место, чтобы проверить ситуацию.

Суда по всему, городские власти займутся этой проблемой в понедельник.

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