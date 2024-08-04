В израильском Холоне в результате теракта погибли двое мирных жителей

По сведениям израильской полиции, утром 4 августа вооруженный ножом преступник напал на мирных жителей в трех разных местах города приблизительно в 500 метрах друг от друга.

Одна из подвергшихся нападению — женщина 66 лет — погибла на месте. Еще троих пострадавших экстренно доставили в близлежащий медицинский центр.

Мужчина в возрасте 70 лет, госпитализированный в критическом состоянии, умер вскоре в больнице.

Двое других раненых — мужчины в возрасте 68 и 26 лет — находятся в тяжелой и среднем состоянии соответственно.

Полиция застрелила подозреваемого в нападении. Он идентифицирован как 34-летний Амар Одех, житель города Сальфит на Западном берегу Иордана. Издание The Times of Israel со ссылкой на источник сообщает, что у палестинца не было разрешения на въезд в Израиль, однако ранее он не был замечен в правонарушениях, связанных с безопасностью.

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