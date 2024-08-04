ОИ-2024 | Соревнования по плаванию на открытой воде уже точно не будут проходить в Сене?

Сегодня на Олимпиаде в очередной раз отменили тренировочный заплыв триатлонистов из-за плохого качества воды в Сене. 5 августа должна пройти смешанная эстафета.

„После успешного проведения индивидуальных соревнований по триатлону одним днем 31 июля триумф события понемногу сходит на нет и главным вопросом вновь становится плавание теперь уже на командной эстафете. Официальные плавательные тренировки 3 и 4 августа были отменены в связи с неудовлетворительным качеством воды и усилившимся течением. Сена в целом оказалась очень сложным местом.

После индивидуальных соревнований, во время которых плавание спортсменов больше напоминало упорную борьбу лососевых с продвижением против течения вверх по реке, технические делегаты приняли решение о реконфигурации плавательного этапа.

Для того, чтобы уменьшить фактор влияния сильного встречного течения в середине Сены, спортсмены поплывут на эстафете точно также, как на индивидуальных соревнованиях (оригинальный план предусматривал плавание по часовой стрелке с выходом на понтон в центре реки).

В связи с этим схему движения при передаче эстафеты также пришлось перенастроить. Из курьезов. Накануне не был установлен понтон, чтобы провести процедуру выбора стартовых мест командами. Капитан буксира, который выставляет понтон каждое утро в 4 часа, просто не приехал и не отвечал на звонки. Учитывая, что на такие операции требуется специальная лицензия и навыки, оперативно заменить его было некем.

К счастью, позже он вышел на связи с извинениями, что, мол, была пятница и т.п., но больше такого не повторится. Если без официальной плавательной тренировки выбрать место старта еще как-то можно, то без понтона это сделать просто не реально.