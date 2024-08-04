„Трудно подобрать слова, чтобы описать всю глубину разочарования“. Фрейзер-Прайс не стала объяснять причину пропуска стометровки на Олимпиаде
Ямайская бегунья Шелли-Энн Фрейзер-Прайс обратилась к болельщикам после пропуска стометровки на ОИ.
Трехкратная олимпийская чемпионка не вышла на старт в полуфинальном забеге Игр в Париже. Она поблагодарила за поддержку, но не объяснила причину снятия, сообщает Sports.
„Мне трудно подобрать слова, чтобы описать всю глубину моего разочарования. Я знаю, что мои болельщики разделяют это разочарование вместе со мной.
Я счастлива, что болельщики оказывают мне постоянную поддержку с момента моего олимпийского дебюта в 2008 году. Поддержка моих фанатов, страны и всего общества вызывала во мне огромную благодарность, которая поддерживала меня на протяжении всей карьеры.
С каждым шагом и победой вы все были рядом со мной. Моя вера всегда поддерживала меня в моем путешествии. Спасибо, что продолжаете быть со мной сегодня и каждый день“, – написала Фрейзер-Прайс в соцсети.
Ранее сообщалось, что трехкратную олимпийскую чемпионку не пускали на стадион „Стад де Франс“ из-за того, что правила входа для спортсменов изменили. Въезд через основной вход был доступен только на командном автобусе, а Фрейзер-Прайс приехала отдельно.
Начальник сборной Ямайки на Олимпиаде Ян Келли заявил, что легкоатлетка снялась с соревнований не из-за этого.
„Ей разрешили выйти на разминочную дорожку, но через другие ворота. То, что ей не разрешали выйти на стадион – неправда.
К сожалению, Шелли-Энн не смогла принять участия в соревнованиях из-за травмы, полученной во время финальной разминки“, – приводит слова Келли Reuters.
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