„Трудно подобрать слова, чтобы описать всю глубину разочарования“. Фрейзер-Прайс не стала объяснять причину пропуска стометровки на Олимпиаде

Трехкратная олимпийская чемпионка не вышла на старт в полуфинальном забеге Игр в Париже. Она поблагодарила за поддержку, но не объяснила причину снятия, сообщает Sports.

„Мне трудно подобрать слова, чтобы описать всю глубину моего разочарования. Я знаю, что мои болельщики разделяют это разочарование вместе со мной.

Я счастлива, что болельщики оказывают мне постоянную поддержку с момента моего олимпийского дебюта в 2008 году. Поддержка моих фанатов, страны и всего общества вызывала во мне огромную благодарность, которая поддерживала меня на протяжении всей карьеры.

С каждым шагом и победой вы все были рядом со мной. Моя вера всегда поддерживала меня в моем путешествии. Спасибо, что продолжаете быть со мной сегодня и каждый день“, – написала Фрейзер-Прайс в соцсети.

Ранее сообщалось, что трехкратную олимпийскую чемпионку не пускали на стадион „Стад де Франс“ из-за того, что правила входа для спортсменов изменили. Въезд через основной вход был доступен только на командном автобусе, а Фрейзер-Прайс приехала отдельно.

Начальник сборной Ямайки на Олимпиаде Ян Келли заявил, что легкоатлетка снялась с соревнований не из-за этого.

„Ей разрешили выйти на разминочную дорожку, но через другие ворота. То, что ей не разрешали выйти на стадион – неправда.

К сожалению, Шелли-Энн не смогла принять участия в соревнованиях из-за травмы, полученной во время финальной разминки“, – приводит слова Келли Reuters.

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