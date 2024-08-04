ОИ-2024 | Олеск опередил трех олимпийских чемпионов, но не попал в финал
Эстонский стрелок Пеэтер Олеск занял высокое 11-е место в квалификации по стрельбе из скорострельного пистолета с 25 метров на Олимпиаде в Париже, опередив многих именитых соперников. Увы, в финал попадали лишь шесть лучших спортсменов.
В первой половине квалификации Олеск после трех серий из 10 выстрелов набрал 289 баллов из 300 возможных и делил 16-е место с представителем Азербайджана Русланом Луневым. Подвела Пеэтера третья серия выстрелов, когда он дважды попал в восьмерку. Вторая половина квалификации сложилась для эстонского спортсмена куда удачнее. Три серии по 10 выстрелов принесли ему 294 балла (97 + 100 + 97). Средний балл эстонца 9.717 отправил его на итоговое 11-е место. Олеску удалось опередить многих именитых спортсменов, в частности, олимпийского чемпиона 2016 года Кристиана Райца из Германии, чемпиона Токио-2020, француза Жана Кикампуа, победителя лондонской Олимпиады, кубинца Леуриса Пупо и многих других. Однако не удалось попасть в финал.
Победу в квалификации одержал китаец Ли Юхон. Лидировавший после первой части квалификации кореец Йонги Чо, набравший невероятные 297 баллов, вторую половину провел гораздо слабее и остался лишь четвертым.
Также за медали поборются китаец Синьже Ван, украинец Павел Коростылев, итальянец Массимо Спинелла и действующий рекордсмен мира Флориан Петер из Германии.
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