ОИ-2024 | Олеск опередил трех олимпийских чемпионов, но не попал в финал

В первой половине квалификации Олеск после трех серий из 10 выстрелов набрал 289 баллов из 300 возможных и делил 16-е место с представителем Азербайджана Русланом Луневым. Подвела Пеэтера третья серия выстрелов, когда он дважды попал в восьмерку. Вторая половина квалификации сложилась для эстонского спортсмена куда удачнее. Три серии по 10 выстрелов принесли ему 294 балла (97 + 100 + 97). Средний балл эстонца 9.717 отправил его на итоговое 11-е место. Олеску удалось опередить многих именитых спортсменов, в частности, олимпийского чемпиона 2016 года Кристиана Райца из Германии, чемпиона Токио-2020, француза Жана Кикампуа, победителя лондонской Олимпиады, кубинца Леуриса Пупо и многих других. Однако не удалось попасть в финал.