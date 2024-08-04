15 миллионов на звезд НБА. Американцы тратят огромные суммы на олимпийскую „дрим-тим“(1)
Расходы на содержание сборной США по баскетболу во время Олимпийских игр в Париже оцениваются в 15 млн долларов. Как информирует Forbes Australia, игроки американской сборной проживают за пределами Олимпийской деревни в специальном отеле.
По сообщению издания, национальная команда сняла целый отель в центре Парижа с 800 комнатами, в которых размещены игроки, их семьи, члены обслуживающего персонала, менеджеры и представители НБА.
Размещение в отеле помогает сборной лучше контролировать расписание, питание и общение с членами семей, которые не могут навещать спортсменов в олимпийской деревне.
Отмечается, что в сумму 15 млн долларов входит не только проживание в отеле, но и организация безопасности, чартерные рейсы, транспорт игроков на тренировки и игры и доставка спортивного инвентаря. Стоимость размещения в олимпийской деревне могла составить в районе 10% от этой суммы.
Сборные США по баскетболу проживают за пределами олимпийской деревни начиная с Олимпиады-1992. Во время Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро игроки мужской и женской сборных США проживали на борту роскошного круизного лайнера.
Мужская сборная США — действующий чемпион Олимпийских игр. На прошлой Олимпиаде в Токио три года назад американцы победили французов. В женском турнире золотые медали также достались сборной США.
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