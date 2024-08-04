В соцсетях появилось фото убитого и расчлененного украинского военнопленного. Генпрокуратура Украины начала расследование

Расследование ведется по статье о нарушении законов и обычаев войны, сопряженным с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 УК Украины).

„Россия последовательно повторяет преступления нацистов, вызывающе демонстрируя полное пренебрежение ко всем нормам цивилизованного мира. Этот вопиющий случай — очередное напоминание, что террористический режим России — это зло. Зло должно быть наказано“, — заявил генпрокурор Украины Андрей Костин.

Фотографию тела убитого военнопленного в футболке „Все буде Україна!“ с отрезанными головой и конечностями опубликовал накануне в своем телеграм-канале уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец (просим чувствительных людей не смотреть фото).

Омбудсмен заявил, что готовит срочное обращение в правоохранительные органы Украины, Красный крест и ООН.

„Это не просто нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными, это поведение извергов! Отмечу, что согласно нормам международно-гуманитарного права, ни одного военнопленного нельзя подвергать физическому увечью, насилию или убийству“, — написал Лубинец.

Издание „Астра“ утверждает, что фото расчлененного военного имеет признаки монтажа. Журналисты проверили снимок методом TruFor, и алгоритм показал 47% вероятность подделки.