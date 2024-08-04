Россия ударила по Украине ракетами и беспилотниками. ВСУ сбили пять дронов

По данным командования Воздушных сил ВСУ, войска РФ ударили двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковской области и еще двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 — по Полтавской.

Пять ударных дронов типа „Шахед“ были запущены из района Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае.

Украинские силы ПВО сбили все пять беспилотников над Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областями.

В результате ракетных ударов по Харьковской области в городе Чугуеве повреждена гражданская инфраструктура, сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов. Пострадавших нет. В селе Песчаное Чугуевского района в ходе обстрела повреждены шесть домов.

Минобороны РФ в свою очередь заявили, что в ночь на 4 августа сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.