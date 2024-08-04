Энели Ефимова: Париж похож на сериал Netflix

В четверг, через день после своего последнего старта в олимпийском бассейне Парижа, 17-летняя Энели Ефимова впервые получила возможность осмотреть город в качестве туриста. В форме команды Эстонии и с аккредитационным удостоверением она выехала из Олимпийской деревни и погрузилась в атмосферу большого города, с которой ранее познакомилась благодаря популярному сериалу от Netflix „Эмили в Париже“.

„Я впервые в Париже и во Франции. Очень многие места были похожи на этот сериал. До сих пор, находясь на Олимпиаде, у меня не было ощущения, что я в Париже. Олимпийская деревня очень похожа на Токио, но когда выезжаешь из нее, это как будто другая страна: повсюду маленькие кафешки, бутики, Prada, Gucci..... Тогда, конечно, понимаешь, что это Париж!„ — делится впечатлениями Ефимова по возвращении в Олимпийскую деревню.