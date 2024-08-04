04.08.2024, 13:08
Энели Ефимова: Париж похож на сериал Netflix(19)
Большое интервью героини Олимпиады и ее тренера
ФОТО: | Delfi Meedia
После лучшего олимпийского заплыва в своей жизни Энели Ефимова и ее тренер Хенри Хейн уже смотрят вперед, в сторону Лос-Анджелеса, где через четыре года планируют быть среди медалистов.
В четверг, через день после своего последнего старта в олимпийском бассейне Парижа, 17-летняя Энели Ефимова впервые получила возможность осмотреть город в качестве туриста. В форме команды Эстонии и с аккредитационным удостоверением она выехала из Олимпийской деревни и погрузилась в атмосферу большого города, с которой ранее познакомилась благодаря популярному сериалу от Netflix „Эмили в Париже“.
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