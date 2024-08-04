ОИ-2024 | Анонс дня. Сумеет ли Джокович выиграть Олимпиаду?

Главное событие

Мужской теннисный финал символизирует битву прошлого и будущего. Вечный Новак Джокович против восходящей, а точнее уже взошедшей звезды испанского тенниса Карлоса Алькараса. Джокович выиграл свой первый теннисиный турнир в июне 2003 года. Его сегодняшнему сопернику было в тот момент ровно 1 месяц от роду. И тем не менее своих позиций Новак не сдает. Совсем недавно он дошел до финала „Уимблдона“, где уступил... как раз Алькарасу. Дело было на травяном корте. Будет ли сербу сподручнее на грунте против молодого испанца - покажет время. Старого - Рафаэля Надаля - Джок на этой Олимпиаде уже обыграл.

Точное время начала финала предсказать сложно, поскольку теннисная программа открывается матчем за 3-е место в женском парном турнире, а Джокович и Алькарас выйдут на центральный корт „Ролан Гарроса“ после его окончания.

Наши

Пеэтер Олеск - одна из последних надежд Эстонии на медаль Олимпийских игр. В 10.00 призер чемпионата Европы начнет квалификацию в стрельбе из скорострельного пистолета (25 м). Так что если хотите поболеть за нашего стрелка с самого начала его соревнований, придется, несмотря на воскресенье, встать пораньше.

В далеком от Парижа Марселе на старт своей 7-й гонки в рамках олимпийской регаты в классе „Лазер“ выходит Карл-Мартин Раммо. Чтобы продолжить борьбу за медали, опытнейшему эстонскому яхтсмену нужно попасть в 10 сильнейших по итогам 10 отборочных гонок. Пока у Раммо было сложно даже с попаданием в 20-ку, но Олимпиада - время чудес.

А что еще посмотреть?

Говорят, легкая атлетика - королева спорта. Тогда мужской финал на 100 м - это король. И пусть на дорожке давно нет Усэйна Болта, но забеги от этого стали еще более непредсказуемыми. Золото может уехать в Италию, Канаду, США, Ямайку и даже Кению (да-да, теперь там не только бегуны на длинные дистанции), есть серьезные претенденты на медали и из других стран. Одно можно сказать наверняка: на каждом сантиметре стометровки будет серьезная борьба за победу.