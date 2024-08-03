ОИ-2024 | В голливудском стиле! Ринер завоевал второе золото в Париже и стал величайшим в истории

Финал развивался по абсолютно голливудскому сценарию. По правилам турнира в каждой команде по 3 спортсмена-мужчины и по 3 женщины. По итогам 6 схваток определяется победитель. В случае равенства очков назначается дополнительная схватка, причем весовая категория ее участников определяется жеребьевкой.

Японцы быстро повели в матче 2:0. Затем в составе сборной Франции на татами вышел Тедди Ринер, уже завоевавший в Париже золото в личном турнире. Однако для того, чтобы сломить сопротивление соперника 140-килограммовому гиганту не хватило основного времени. Лишь в дополнительное - до первого завоеванного очка - он сумел провести результативный прием против Татсуру Саито. Однако уже после следующей схватки японцы повели 3:1. Чтобы стать олимпийскими чемпионами, им нужна была одна победа.

Однако ход неудачно складывающегося финала переломили французские болельщики. Они в один голос затянули „Марсельезу“, спортсмены воспряли духом и усилиями Жоана-Бенжамена Габа и Кларисс Агбеньену сравняли счет.

По голливудским законам слепая жеребьевка предоставила шанс принести золото своей стране - а себе вторую высшую награду Олимпиады в Париже (и пятую в карьере) - Тедди Ринеру. Его второй за вечер поединок с Саито вновь вышел напряженным, и лишь на 8-й минуте Ринер сумел провести результативный прием и стал первым пятикраным олимпийским чемпионом в истории дзюдо.

Ринер дебютировал на Олимпийских играл в 2008 году в Пекине, где завоевал бронзовую медаль. На Олимпиаде в Париже он зажигал Олимпийский огонь вместе с легкоатлеткой Мэри-Жо Перек.

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