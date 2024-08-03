ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (892-й день) | Украине удалось вернуть 23 ребенка из оккупированных территорий

Более 70 беспилотников атаковали регионы России. В Белгородской области повреждена нефтебаза, в Орле — жилой дом. В Белгородской области беспилотник атаковал автомобиль, пострадал один человек.

В России начали массово рассылать СМС-сообщения с призывом заключить контракт с Минобороны и получить выплату „от 800 тысяч рублей“. Минобороны призывает звонить по номеру 117 всех, кто желает поступить на контрактную службу.

Кризис обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 100-километровой дуге вокруг Авдеевки разрастается. После захвата в конце июля села Прогресс между Авдеевкой и Покровском российские войска вышли на фланги и в тыл украинским подразделениям, обороняющим соседние участки фронта. Те, в свою очередь, были вынуждены оставить позиции. Не помогли и контратаки ВСУ с участием танков. В итоге Вооруженные силы (ВС) РФ продвинулись к Покровску — важнейшему логистическому узлу украинских войск в Донбассе — еще на несколько километров. И пока не ясно, как командование ВСУ может стабилизировать ситуацию.

В Украине начался „выборочный дефолт“. Так считает рейтинговое агентство S&P и понижает наш кредитный рейтинг до преддефолтного. Причина - отсутствие выплат кредиторам.

Львовская область первой в Украине снесла все советские памятники Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий. По его словам, также переименованы все улицы, в названиях которых были „навязанные Москвой“ слова „Мир“, „Победа“ и „Дружба народов“.

Из оккупированных Россией территорий в Украину удалось вернуть 23 ребенка, которые были незаконно депортированы, сообщает благотворительная организация Save Ukraine. Всего с начала войны, команде фонда удалось вернуть 446 детей

YouTube „прекратил воспроизводить видео в высоком качестве практически во всех браузерах, работающих в десктопной версии на территории России“ — ТАСС