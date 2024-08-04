Правда ли, что наручные часы Байдена во время его обращения в прямом эфире показывали другое время?

21 июля 2024 года Джо Байден объявил о решении выйти из президентской гонки. Это произошло после многочисленных призывов политиков, общественных деятелей и журналистов, симпатизирующих Демократической партии США и обеспокоенных состоянием здоровья 81-летнего главы государства (они особенно ярко проявились в июне на предвыборных дебатах, в ходе которых Байден оговаривался и путался). 24 июля в 20:00 по североамериканскому восточному времени (то есть в 03:00 по московскому времени 25 июля) политик выступил с видеообращением к нации, в котором подтвердил свое решение не участвовать в выборах 2024 года и призвал голосовать за вице-президента США Камалу Харрис. На следующий день в Сети стала распространяться фотография, на которой наручные часы Байдена показывают совсем другое время — чуть больше шести часов.“Дед уже, скорее всего, мёртв, все видосы с ним фикция, американские гои схавают“, — прокомментировали снимок в Telegram-канале „Поздняков 3.0“ (311 000 просмотров на момент написания этого разбора). Чуть менее категоричны авторы канала „Коза кричала“ (181 000 просмотров): „Значит, именно в тот момент подручным удалось записать самый удачный дубль (хрен знает, какой по счёту). А потом его просто пустили в эфир в записи“. Схожие по смыслу посты опубликовали „Путин в Telegram“ (187 000 просмотров), „Voblya•новости“ (134 000), „Украина.ру“ (115 000), „Рифмы и новости“ (97 000), „Мисливец Егор“ (84 000), „Пул N3“ (83 000), „Скабеева“ (79 000) и „Царьград-ТВ“ (52 000). Также об этом написали телеканал 360 и „Газета.ru“.