Правда ли, что наручные часы Байдена во время его обращения в прямом эфире показывали другое время?
В июле 2024 года в СМИ и соцсетях распространились сообщения, что во время выступления президента США, которое транслировалось в прямом эфире, его часы показывали более раннее время. На этом основании блогеры и журналисты сделали вывод, что обращение было записано. Мы решили проверить достоверность этой новости.
21 июля 2024 года Джо Байден объявил о решении выйти из президентской гонки. Это произошло после многочисленных призывов политиков, общественных деятелей и журналистов, симпатизирующих Демократической партии США и обеспокоенных состоянием здоровья 81-летнего главы государства (они особенно ярко проявились в июне на предвыборных дебатах, в ходе которых Байден оговаривался и путался). 24 июля в 20:00 по североамериканскому восточному времени (то есть в 03:00 по московскому времени 25 июля) политик выступил с видеообращением к нации, в котором подтвердил свое решение не участвовать в выборах 2024 года и призвал голосовать за вице-президента США Камалу Харрис. На следующий день в Сети стала распространяться фотография, на которой наручные часы Байдена показывают совсем другое время — чуть больше шести часов.“Дед уже, скорее всего, мёртв, все видосы с ним фикция, американские гои схавают“, — прокомментировали снимок в Telegram-канале „Поздняков 3.0“ (311 000 просмотров на момент написания этого разбора). Чуть менее категоричны авторы канала „Коза кричала“ (181 000 просмотров): „Значит, именно в тот момент подручным удалось записать самый удачный дубль (хрен знает, какой по счёту). А потом его просто пустили в эфир в записи“. Схожие по смыслу посты опубликовали „Путин в Telegram“ (187 000 просмотров), „Voblya•новости“ (134 000), „Украина.ру“ (115 000), „Рифмы и новости“ (97 000), „Мисливец Егор“ (84 000), „Пул N3“ (83 000), „Скабеева“ (79 000) и „Царьград-ТВ“ (52 000). Также об этом написали телеканал 360 и „Газета.ru“.
На фотоколлаже, распространяемом в Сети, наручные часы Байдена обведены в кружок и увеличены. Судя по изображению, часы показывают примерно 06:08, что действительно не соответствует времени прямого эфира.
„Проверено“ изучило записи видеообращения. Одна из них опубликована на официальном YouTube-канале Белого дома. Некоторые планы съёмки позволяют увидеть время на часах американского лидера. Например, на отметке 01:49 минутная стрелка находится там, где и должна, на 2 минутах. Но часовая стрелка трудно различима.
Лучше всего часы видны ближе к концу обращения Байдена, на отметке 09:27. Часовая стрелка на 8, минутная приближается к 10 минутам.
Камера, записывавшая Байдена, стояла напротив него, и часы, надетые на левую руку, не всегда хорошо видны. Однако американские СМИ снимали обращение и с других ракурсов. На фотографии, сделанной NBC, часы различить легче всего — и на них примерно 20:07, как и должно быть.
Примерно с того же ракурса сделана и фотография The New York Times. Часовая стрелка видна не полностью, но очевидно, что она направлена на 8 часов, а не на 6.
Наконец, самое наглядное сопоставление позволяет сделать трансляция телеканала C-SPAN, который показывает все значимые официальные события политической жизни США и особенно Белого дома. В верхнем правом углу трансляции — время, которое можно сравнить с тем, что показывают наручные часы президента. Например, в 20:08 стрелки часов Байдена показывают то же самое время, что и титр.
Фотоколлаж, с которого началось распространение истории о неправильном времени на часах Байдена, опубликовал 25 июля в соцсети X блогер и криптоинвестор Мэтт Уоллес. До того как эта запись была удалена, ей поделились более 14 000 пользователей. Уоллес, который называет себя советником миллиардера и владельца Х Илона Маска, регулярно делится в соцсетях конспирологическими теориями, которые в том числе затрагивают Байдена.
Таким образом, на официальной трансляции Белого дома и на фотографиях, сделанных репортёрами крупных СМИ, отчётливо видно, что время на наручных часах Байдена соответствует тому, в которое его обращение показывали в США. Скриншот, на котором запечатлено другое время, по всей вероятности, был отредактирован.
Итог: Фейк