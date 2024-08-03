ОИ-2024 | Бельгиец Эвенепул выиграл золото в групповой велогонке, Михкельс - 30-й

Решающей для распределения мест была атака Эвенепула за 30 с лишним километров до финиша 272-километровой гонки. Он оторвался от пелотона, единственным, кто сумел на какое-то время поддержать его темп, оказался француз Валентен Мадуа. Его Эвенепул сбросил с колеса на предпоследнем подъеме дистанции. Однако за 3 км до конца едва не разыгралась драма, бельгиец получил прокол заднего колеса, и ему пришлось срочно менять велосипед. Но отстающие более чем на минуту соперники не сумели воспользоваться технической проблемой Эвенепула и он завоевал золото.