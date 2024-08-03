ОИ-2024 | Бельгиец Эвенепул выиграл золото в групповой велогонке, Михкельс - 30-й
Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул стал победителем Олимпийских игр в Париже в групповой велогонке. Единственный эстонский спортсмен в этом виде программы - Мадис Михкельс - замкнул 30-ку сильнейших.
Победа в групповой гонке стала для 24-летнего бельгийца второй на Олимпиаде. Неделю назад он выиграл индивидуальную гонку с раздельным стартом.
Решающей для распределения мест была атака Эвенепула за 30 с лишним километров до финиша 272-километровой гонки. Он оторвался от пелотона, единственным, кто сумел на какое-то время поддержать его темп, оказался француз Валентен Мадуа. Его Эвенепул сбросил с колеса на предпоследнем подъеме дистанции. Однако за 3 км до конца едва не разыгралась драма, бельгиец получил прокол заднего колеса, и ему пришлось срочно менять велосипед. Но отстающие более чем на минуту соперники не сумели воспользоваться технической проблемой Эвенепула и он завоевал золото.
Второе место у Мадуа. Третий - еще один француз Кристоф Лапорт, выигравший спринт из небольшой группы преследователей. Таким образом команды Бельгии и Франции тактически переиграли еще одну команду-фаворита - сборную Нидерландов.
Великолепную гонку провел латвийский спортсмен Том Скуиньш, занявший пятое место. Единственный эстонский спортсмен в пелотоне, 21-летний Мадис Михкельс, добрался до финиша в четвертой группе преследователей. У него 30-й результат, с отставанием 3 минуты 42 секунды от победителя.
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