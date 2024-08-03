Посольство США в Бейруте призвало американцев покинуть Ливан любым доступным рейсом

В сообщении посольства говорится, что многие авиакомпании приостановили или отменили рейсы в Бейрут, а билеты на многие рейсы уже распроданы. Тем не менее, посольство призывает граждан „бронировать любой доступный им билет, даже если этот рейс вылетает не сразу или не следует по выбранному ими маршруту“.

Те, у кого нет денег на билеты, могут обратиться в посольство за финансовой помощью. Решившим остаться в Ливане рекомендовано „подготовить планы действий на случай чрезвычайных ситуаций и быть готовыми укрыться на месте в течение длительного периода времени“.

В последние несколько дней Израиль и действующая в Ливане группировка „Хизбалла“ обменялись серией ударов. Так, вечером 27 июля в результате обстрела подконтрольных Израилю Голанских высот погибли 12 человек — дети и подростки в возрасте от 10 до 16 лет. Власти Израиля обвинили в ударе „Хизбаллу“ и заявили, что группировка „перешла все красные линии“. „Хизбалла“, по сообщению Reuters, находится в состоянии „повышенной готовности“ и „зачистила“ некоторые ключевые объекты на юге Ливана на случай возможного нападения Израиля.