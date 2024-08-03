Яшин: я не знаю, как заниматься российской политикой не будучи в России

Политик отметил, что пока не понимает, как продолжать политическую деятельность за границей, так как пока он находился в тюрьме в России, его слова имели вес. Яшин рассказал, что немецкое правительство выдало ему справку, которая заменяет паспорт, а также национальную визу. Следующие две недели он проведет в Германии, пока будет решаться вопрос с его дальнейшим статусом. Политик подчеркнул, что не будет просить политического убежища.

„В 41 год понять, что у тебя нет ничего, кроме пакета с носками и трусами, ты не понимаешь, где будешь жить завтра и организовывать свою жизнь — это сложное ощущение. Но я к этому отношусь философски, бытовые вопросы меня волнуют меньше, чем вопросы гуманитарного характера. Главное мое беспокойство — мои товарищи, которые по-прежнему остаются за решеткой“ — сказал он.

Комментируя войну в Украине, политик призвал стороны сесть за стол переговоров. По его словам, он понимает, что такая позиция может вызвать раздражение у украинцев, но ситуация „зашла в тупик, причем в тупик кровавый“.

„Я имею свидетельства из первых рук, потому что спецназовцы ФСБ, которые нас конвоировали, были довольно общительными. И рассказывали про свои командировки и огромные жертвы, которые были на их глазах при наступлении на Харьков“, - сказал он.

Яшин выразил надежду, что следующая политическая амнистия заключенных произойдет 9 мая 2025 года, в День Победы. Он отметил, что все зависит от того, в какой стадии к тому моменту будут находиться боевые действия в Украине. По словам политика, в российских тюрьмах остаются политзаключенные с тяжелыми заболеваниями, которых нужно срочно освободить.

Слушайте подкаст про обмен заключенных:

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