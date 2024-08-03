Минюст США обвинил TikTok в незаконном сборе данных детей

Ведомство подало иск, в котором утверждается, что соцсеть собирает данные детей младше 13 лет без разрешения родителей.

Американский Минюст считает, что платформа сознательно разрешает таким пользователям регистрировать учетные записи в TikTok и использовать их, при этом часто игнорируя просьбы родителей об удалении аккаунтов их детей.

По мнению министерства, подобные действия нарушают закон о защите конфиденциальности детей в интернете и соглашение 2019 года между TikTok и американским правительством, в котором компания обязалась уведомлять родителей перед сбором данных о детях и удалять видео пользователей младше 13 лет. Ведомство потребовало оштрафовать TikTok и китайскую компанию-владельца соцсети ByteDance, а также „положить конец незаконному масштабному вторжению TikTok в личную жизнь детей“.

Представитель TikTok заявил, что компания не согласна с обвинениями, „многие из которых относятся к прошлым событиям и практикам, фактически не соответствующим действительности или уже рассмотренным“. В апреле президент США Джо Байден подписал закон, согласно которому к концу января приложение будет запрещено в Соединенных Штатах, если ByteDance до этого времени не продаст TikTok. Такое решение объяснялось соображениями национальной безопасности