Правда ли, что Байден, поприветствовав обменянных американцев, сел в их самолёт и планировал улететь?
Вскоре после масштабного обмена заключёнными между РФ, Беларусью и странами Запада Telegram-каналы распространили видео, на котором американский лидер, встречавший самолёт с согражданами, на пару минут поднялся на борт. Утверждалось, что Байден „чуть не улетел в Россию в результате обмена“. Мы проверили достоверность подобных постов.
1 августа 2024 года состоялся обмен 26 человек (в том числе двоих детей) между Россией, США, Германией, Беларусью, Словенией, Польшей и Норвегией. В частности, в США вернулись осуждённые в РФ журналисты Эван Гершкович (16 лет за шпионаж) и Алсу Курмашева (6,5 лет за распространение „фейков“ об армии), а также бывший морпех Пол Уилан (16 лет за шпионаж). На авиабазе Эндрюс в Мэриленде их встретили президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис.
На следующий день Telegram-каналы начали публиковать видео, на котором Байден заходит в бизнес-джет, предположительно доставивший Гершковича, Курмашеву и Уилана в Америку, и выходит из него спустя примерно две минуты. „Байден чуть не улетел в Россию в результате обмена. Президент США пошёл и сел в самолёт после того, как все заключённые из него уже вышли, и сидел там до того момента, пока его не вывели из него. Таблетки уже не помогают“, — прокомментировали видео в канале „Топор 18+„ (1,9 млн просмотров). „Слава Богу, что уселся не в кресло пилота, а в салон, а то ведь мог и приступить к рулёжке“, — отметил „Мир Михаила Онуфриенко“ (145 000), а „Путин в Telegram“ (146 000) обратил внимание, что американского лидера не смутила ливрея самолёта с надписью „Россия“. С аналогичными комментариями ролик опубликовали каналы „Анатолий Шарий“ (685 000), „КБ“ (190 000), „Поздняков 3.0“ (306 000), „Рифмы и панчи“ (200 000), „RT на русском“ (169 000), „Дмитрий Никотин“ (156 000), „Дядя Слава“ (139 000), „Наблюдатель“ (133 000), „Шейх Тамир“ (117 000) и другие.
Ставший вирусным ролик — фрагмент трансляции на официальном YouTube-канале Белого дома. В этом видео Байден и Харрис в сопровождении нескольких офицеров и родственников освобождённых подходят к трапу джета. По нему спускается сначала Уилан, затем Гершкович и Курмашева. Политики приветствуют сограждан, недолго общаясь с каждым из них и с их родственниками. Потом Байден и Харрис подходят к журналистам и отвечают на несколько вопросов. После этого американский президент показывает пальцем на самолёт и на пару минут поднимается на борт. Вернувшись, он вместе с Харрис вновь подходит сначала к возвращённым согражданам и их близким, а затем к прессе.
Уже из этого видео следует, что как минимум часть утверждений, сделанных авторами популярных Telegram-каналов, не подтверждается роликом, который они прикрепили к своим постам. Так, по трансляции нельзя сказать, садился ли Байден в какое-либо кресло в самолёте, есть ли на ливрее слово „Россия“ и был ли борт „пустым“. Сомнительны и комментарии, что Байдена „вывели“ из джета — он покинул его самостоятельно.
Трансляцию мероприятия вела не только администрация президента США, но и крупные американские СМИ. Например, полуторачасовое видео доступно на YouTube-канале издания USA Today. На отметке 1:03:24 видно, что трап откидывается одновременно с тем, как Байден подходит к самолёту — и Уилан первым из находившихся на борту сходит на землю. В то же время в кабине заметен пилот.
В трансляции самолёт несколько раз виден на общем плане — на нём нет ливреи с надписью „Россия“. Судя по бортовому номеру, бизнес-джет Bombardier зарегистрирован в США. Когда американский президент уже сошёл с трапа после недолгого пребывания на борту и вновь направился к журналистам, в дверном отсеке самолёта видны движущиеся фигуры — это опровергает утверждение, что после того, как освобождённые покинули джет, в салоне не осталось людей.
Как пояснили в Белом доме, Байден ненадолго поднялся на борт, чтобы поблагодарить экипаж за их работу. Вероятно, политик также коротко пообщался с людьми, сопровождавшими Гершковича, Уилана и Курмашеву, — когда самолёт ещё летел в США, глава государства опубликовал сделанное в салоне фото. На снимке, помимо двух освобождённых журналистов и экс-морпеха, запечатлены ещё семь человек. Судя по изученным „Проверено“ трансляциям, они оставались на борту на протяжении всего мероприятия на базе Эндрюс.
Таким образом, утверждения о том, что Байден перепутал джет, на котором в США прибыли освобождённые в рамках обмена американцы, и собственный самолёт, готовый к взлёту, безосновательны. В свою очередь, пояснение представителей Белого дома, что глава государства ненадолго поднялся на борт, чтобы поблагодарить членов экипажа и сопровождающих лиц, более чем правдоподобны.
Итог: Неправда