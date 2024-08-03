Правда ли, что Байден, поприветствовав обменянных американцев, сел в их самолёт и планировал улететь?

Ставший вирусным ролик — фрагмент трансляции на официальном YouTube-канале Белого дома. В этом видео Байден и Харрис в сопровождении нескольких офицеров и родственников освобождённых подходят к трапу джета. По нему спускается сначала Уилан, затем Гершкович и Курмашева. Политики приветствуют сограждан, недолго общаясь с каждым из них и с их родственниками. Потом Байден и Харрис подходят к журналистам и отвечают на несколько вопросов. После этого американский президент показывает пальцем на самолёт и на пару минут поднимается на борт. Вернувшись, он вместе с Харрис вновь подходит сначала к возвращённым согражданам и их близким, а затем к прессе.

1 августа 2024 года состоялся обмен 26 человек (в том числе двоих детей) между Россией, США , Германией, Беларусью, Словенией, Польшей и Норвегией. В частности, в США вернулись осуждённые в РФ журналисты Эван Гершкович (16 лет за шпионаж) и Алсу Курмашева (6,5 лет за распространение „фейков“ об армии), а также бывший морпех Пол Уилан (16 лет за шпионаж). На авиабазе Эндрюс в Мэриленде их встретили президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис.

Уже из этого видео следует, что как минимум часть утверждений, сделанных авторами популярных Telegram-каналов, не подтверждается роликом, который они прикрепили к своим постам. Так, по трансляции нельзя сказать, садился ли Байден в какое-либо кресло в самолёте, есть ли на ливрее слово „Россия“ и был ли борт „пустым“. Сомнительны и комментарии, что Байдена „вывели“ из джета — он покинул его самостоятельно.

Трансляцию мероприятия вела не только администрация президента США, но и крупные американские СМИ. Например, полуторачасовое видео доступно на YouTube-канале издания USA Today. На отметке 1:03:24 видно, что трап откидывается одновременно с тем, как Байден подходит к самолёту — и Уилан первым из находившихся на борту сходит на землю. В то же время в кабине заметен пилот.

В трансляции самолёт несколько раз виден на общем плане — на нём нет ливреи с надписью „Россия“. Судя по бортовому номеру, бизнес-джет Bombardier зарегистрирован в США. Когда американский президент уже сошёл с трапа после недолгого пребывания на борту и вновь направился к журналистам, в дверном отсеке самолёта видны движущиеся фигуры — это опровергает утверждение, что после того, как освобождённые покинули джет, в салоне не осталось людей.

Как пояснили в Белом доме, Байден ненадолго поднялся на борт, чтобы поблагодарить экипаж за их работу. Вероятно, политик также коротко пообщался с людьми, сопровождавшими Гершковича, Уилана и Курмашеву, — когда самолёт ещё летел в США, глава государства опубликовал сделанное в салоне фото. На снимке, помимо двух освобождённых журналистов и экс-морпеха, запечатлены ещё семь человек. Судя по изученным „Проверено“ трансляциям, они оставались на борту на протяжении всего мероприятия на базе Эндрюс.

Таким образом, утверждения о том, что Байден перепутал джет, на котором в США прибыли освобождённые в рамках обмена американцы, и собственный самолёт, готовый к взлёту, безосновательны. В свою очередь, пояснение представителей Белого дома, что глава государства ненадолго поднялся на борт, чтобы поблагодарить членов экипажа и сопровождающих лиц, более чем правдоподобны.

Итог: Неправда