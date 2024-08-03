Агентство S&P понизило рейтинг Украины до „выборочного дефолта“

Международное рейтинговое агентство Standard & Poorʼs (S&P) понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины до уровня „выборочный дефолт“ (SD — selective default). Об этом говорится в заявлении S&P от 2 августа.

„Правительство не произвело выплату купонного дохода по еврооблигации 2026 года 1 августа 2024 года, когда платеж должен был состояться, и мы не ожидаем выплаты в течение предусмотренного договором льготного периода в 10 рабочих дней“, — сообщили в S&P.

Агентство понизило рейтинги выпуска еврооблигаций 2026 года до уровня „D“ (дефолт). По остальным приоритетным необеспеченным долговым обязательствам Украины агентство подтвердило рейтинг на уровне „CC“ (то есть эмитент испытывает серьезные трудности с выплатами по долговым обязательствам).

Рейтинговое агентство Fitch в конце июля понизило рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня C („дефолт неизбежен“) с предыдущего CC („высокая вероятность дефолта“). В сообщении Fitch говорилось, что соглашение о реструктуризации внешнего государственного долга на 20 миллиардов долларов, достигнутое 22 июля между правительством Украины и некоторыми кредиторами, „знаменует собой начало процесса, подобного дефолту“.