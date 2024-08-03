„Понятие честной игры отошло на второй план“. Тренер Игорь Шинкевич прокомментировал скандал с боксершами
В четверг, 1 августа, на Олимпийских Игр в Париже развернулся скандал вокруг женского бокса. Итальянская боксерша Анджела Карини проиграла провалившей гендерный тест сопернице из Алжира Иман Хелиф.
Боксерша из Италии Анджела Карини на 46-й секунде отказалась продолжать бой 1/8 финала в весе до 64 кг против Иман Хелиф (Алжир), которую год назад дисквалифицировали после биохимического теста на гендерное соответствие, но по решению МОК допустили к Олимпиаде в Париже. Итальянка назвала поединок несправедливым.
Карини пропустила несколько ударов и попросила остановить бой. Технический директор сборной Италии по боксу Эмануэле Ренцини сказал ей, что еще есть время подумать, и переспросил, не хочет ли она продолжить поединок. Спортсменка отрицательно покачала головой.
При объявлении победителя Карини отказалась пожать Хелиф руку, а затем опустилась посреди ринга на колени и заплакала. Сойдя с ринга, итальянка несколько раз повторила фразу: „Это несправедливо“.
Корреспондент RusDelfi обратился за комментарием к тренеру по тайскому боксу с 35-летним стажем Игорю Шинкевичу.
„Мне трудно комментировать подобный факт, так как мы живём в мире с искажёнными ценностями и с полным отсутствием понятийного мышления. Если есть люди, которые выступают против чёткого понимания, кто есть мужчина, а кто женщина... И эти люди принимают недальновидные организационные решения на высшем спортивном уровне. После этого ничего комментировать уже не нужно. Всё, что случилось - это лишь закономерный результат. Есть такой известный спортивный лозунг FAIR PLAY (честная игра). Это понятие отошло на второй план, а на первый план двигают зрелищность (выходит, и скандальность), Значит, кому-то это нужно“, — сказал тренер.
По мнению специалиста, не важно в каких боях ранее участвовала алжирская бокрсерша.
„Этот факт ничего не решает. Когда-то открыли „ящик пандоры“, и теперь всё как домино будет сыпаться. И не важно, кто, сколько имел поражений и где.. Спорт - это на 90% психология. Девушка, вышедшая в ринг, скорей всего, чувствовала, что её обманывают“, — ответил Игорь Шинкевич, добавив, что уже ничего не поделаешь: „Была допущена системная ошибка. И теперь вместо рекордов продвигаются какие-то другие цели. Вот я очень уважаю параолимпийское движение! Это честно! А тут - нет“.
Поздно Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал на своем сайте заявление по поводу участия в Олимпиаде в Париже боксерш Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайваня, которые провалили гендерный тест на чемпионате мира 2023 года.
„Каждый человек имеет право заниматься спортом без дискриминации. <...> Как и в предыдущих олимпийских боксерских соревнованиях, пол и возраст спортсменов определяются на основе их паспорта. Мы увидели в новостях вводящую в заблуждение информацию об этих двух спортсменках. Они много лет участвовали в международных соревнованиях по боксу в женской категории, включая Олимпийские игры в Токио, чемпионатах мира и других турнирах, санкционированных Международной боксерской ассоциацией (IBA)“, — сказано в заявлении МОК.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.
Все об Олимпиаде - новости, расписание, медали, результаты.