„Понятие честной игры отошло на второй план“. Тренер Игорь Шинкевич прокомментировал скандал с боксершами

Боксерша из Италии Анджела Карини на 46-й секунде отказалась продолжать бой 1/8 финала в весе до 64 кг против Иман Хелиф (Алжир), которую год назад дисквалифицировали после биохимического теста на гендерное соответствие, но по решению МОК допустили к Олимпиаде в Париже. Итальянка назвала поединок несправедливым.

Карини пропустила несколько ударов и попросила остановить бой. Технический директор сборной Италии по боксу Эмануэле Ренцини сказал ей, что еще есть время подумать, и переспросил, не хочет ли она продолжить поединок. Спортсменка отрицательно покачала головой.

При объявлении победителя Карини отказалась пожать Хелиф руку, а затем опустилась посреди ринга на колени и заплакала. Сойдя с ринга, итальянка несколько раз повторила фразу: „Это несправедливо“.

Корреспондент RusDelfi обратился за комментарием к тренеру по тайскому боксу с 35-летним стажем Игорю Шинкевичу.

„Мне трудно комментировать подобный факт, так как мы живём в мире с искажёнными ценностями и с полным отсутствием понятийного мышления. Если есть люди, которые выступают против чёткого понимания, кто есть мужчина, а кто женщина... И эти люди принимают недальновидные организационные решения на высшем спортивном уровне. После этого ничего комментировать уже не нужно. Всё, что случилось - это лишь закономерный результат. Есть такой известный спортивный лозунг FAIR PLAY (честная игра). Это понятие отошло на второй план, а на первый план двигают зрелищность (выходит, и скандальность), Значит, кому-то это нужно“, — сказал тренер.

По мнению специалиста, не важно в каких боях ранее участвовала алжирская бокрсерша.