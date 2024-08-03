Депутат Рады Пушкаренко назвал условия, при которых возможен мир с Россией
Депутат Верховной Рады Арсений Пушкаренко в интервью Delfi высказался о необходимости достижения мира на справедливых условиях, подчеркнув, что окончание войны не должно быть капитуляцией и должно предусматривать ответственность агрессора за страдания и потери.
Что касается мнений гражданских, как политики отслеживают их настроения? Я слышу, что многие, с кем я общаюсь, говорят, что нужно быстрее достигнуть соглашения. В то время как политики, включая вас и президента Зеленского, акцентируют внимание на соблюдении условий. Возникает вопрос: действительно ли политики следят за мнением граждан и как вы лично относитесь к этому вопросу?
Первое, хочу сказать, что, конечно, я хочу, чтобы война закончилась. Я думаю, любой украинец, а вообще любой цивилизованный человек желает окончания войны. Да, я за то, чтобы война завершилась. Но возникает важный вопрос: на каких условиях она завершится? Как мы будем смотреть в глаза вдовам и детям, которые потеряли своих близких — матерей, мужей, отцов, сыновей? С каждым днем таких людей становится все больше. Как им объяснить, за что они отдали свои жизни? Как смотреть в глаза тем, кто был в плену и подвергался ужасным условиям — без медицинской помощи, питания, а иногда и сексуальному насилию?
Важно, чтобы окончание войны не стало капитуляцией с нашей стороны или триггером для продолжения агрессии. Агрессор должен понести ответственность за все страдания и потери. Мы благодарны Эстонии за помощь нашим военным в реабилитации, в частности за программу по протезированию нижних конечностей, которая работает в Таллинне уже второй год.
Мы должны понимать, что окончание войны — это не просто завершение конфликта, но и восстановление справедливости и уверенности в будущем. Мы должны быть уверены, что завтра, через год, два или пять лет не произойдет нового витка агрессии, который может затронуть не только Украину, но и другие страны. Иначе мы рискуем попасть в замкнутый круг.
Кто будет инвестировать в страну, где существует угроза повторения широкомасштабной войны? Мы можем восстановить школы и детские сады, но без восстановления экономики успех будет ограничен. Примеры Хорватии с одной стороны, и Боснии и Герцеговины с другой показывают, что успешное послевоенное восстановление зависит от восстановления экономики. Хорватия, сосредоточившись на экономическом восстановлении, сегодня является успешной страной. Босния и Герцеговина, несмотря на восстановление инфраструктуры, столкнулась с проблемой безработицы, что затруднило дальнейшее развитие и возвращение своих граждан домой.
Эстония в своей политике восстановления Житомирской области также сделала акцент на экономическом развитии. Создание почетного консульства и открытие его в Житомирской области было шагом, направленными на развитие экономических связей и привлечение неправительственных инвестиций. Частный капитал и рестарт экономики будут ключевыми для восстановления Украины, а инфраструктуру мы сможем подтянуть параллельно.
Инвесторы хотят гарантии. Они будут вкладывать деньги только в том случае, если уверены, что их инвестиции будут защищены. Поэтому мир не должен быть просто капитуляцией, а должен обеспечить справедливость и возможность восстановления.
Я хочу сделать небольшое уточнение: я, как и моя семья, нахожусь в Украине, в Киеве. Мы сталкиваемся с регулярными обстрелами, и для нас это реальность. Когда происходят обстрелы, мы здесь, мы не уезжаем. Мы не знаем, куда прилетит следующая ракета и чем это может закончиться, как после последнего ужасного массированного обстрела Киева (8 июля - прим.). Мы ожидаем трудностей, таких как возможные блэкауты, и понимаем, что зима будет непростой. Я как гражданин, моя семья и я реально оцениваем ситуацию. Мы видим, что происходит, и мы не можем позволить себе верить в иллюзии. Мы не можем пойти на сомнительный путь переговоров с Россией, который может привести к еще худшему исходу, чем то, что мы имеем сегодня.
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