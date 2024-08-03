Депутат Рады Пушкаренко назвал условия, при которых возможен мир с Россией

Что касается мнений гражданских, как политики отслеживают их настроения? Я слышу, что многие, с кем я общаюсь, говорят, что нужно быстрее достигнуть соглашения. В то время как политики, включая вас и президента Зеленского, акцентируют внимание на соблюдении условий. Возникает вопрос: действительно ли политики следят за мнением граждан и как вы лично относитесь к этому вопросу?

Первое, хочу сказать, что, конечно, я хочу, чтобы война закончилась. Я думаю, любой украинец, а вообще любой цивилизованный человек желает окончания войны. Да, я за то, чтобы война завершилась. Но возникает важный вопрос: на каких условиях она завершится? Как мы будем смотреть в глаза вдовам и детям, которые потеряли своих близких — матерей, мужей, отцов, сыновей? С каждым днем таких людей становится все больше. Как им объяснить, за что они отдали свои жизни? Как смотреть в глаза тем, кто был в плену и подвергался ужасным условиям — без медицинской помощи, питания, а иногда и сексуальному насилию?

Важно, чтобы окончание войны не стало капитуляцией с нашей стороны или триггером для продолжения агрессии. Агрессор должен понести ответственность за все страдания и потери. Мы благодарны Эстонии за помощь нашим военным в реабилитации, в частности за программу по протезированию нижних конечностей, которая работает в Таллинне уже второй год.

Мы должны понимать, что окончание войны — это не просто завершение конфликта, но и восстановление справедливости и уверенности в будущем. Мы должны быть уверены, что завтра, через год, два или пять лет не произойдет нового витка агрессии, который может затронуть не только Украину, но и другие страны. Иначе мы рискуем попасть в замкнутый круг.