Более 70 беспилотников атаковали регионы России. В Орле поврежден высотный дом, в Ростовской области — аэродром, в Белгородской — нефтебаза

Около полуночи беспилотники атаковали Орловскую область, сообщил губернатор Андрей Клычков. По его словам, два беспилотника попали в жилой дом в микрорайоне Болховский в Орле, возник пожар, его потушили, пострадал один человек. Кроме того, заявил губернатор, три беспилотника уничтожили средства радиоэлектронной борьбы и силы ПВО.

Телеграм-каналы Astra и Baza опубликовали видеозаписи, на которых показано, как беспилотник врезается в многоквартирный дом в Орле.

Внимание. На видео есть мат.

ТАСС опубликовал фотографию, на которой показаны последствия попадания беспилотника в дом в Орле.

Ростовскую область, как заявил губернатор Василий Голубев, атаковали 55 украинских беспилотников. „В результате массированной атаки БПЛА повреждения получил ряд складских объектов в Каменском и Морозовском районах. Службы экстренного реагирования ликвидируют возгорания“, — сообщил губернатор. По его словам, никто не пострадал и не погиб.

Телеграм-канал Mash сообщил, что дроны-камикадзе, атаковавшие Морозовск в Ростовской области, летели в сторону аэродрома. Телеграм-канал опубликовал видео, на котором, как утверждается, показаны кадры атаки на аэродром. Местные жители рассказали Astra, что атакован военный аэродром „Морозовск“. Также, по данным канала, в Морозовске поврежден супермаркет.

В Каменском районе Ростовской области, как рассказали Mash очевидцы, загорелись резервуары с топливом рядом с хутором Астахов. Глава администрации Каменского района Владимир Савин сообщил в телеграм-канале, что в результате атаки шести беспилотников в 02:21 ночи „повреждения получили емкости с топливом с последующим возгоранием на территории базы № 7“. По словам главы района, пострадавших нет, спасатели тушат пожар. По информации Astra, в Каменском районе атакован комбинат „Атлас“ Росрезерва, который поставляет нефтепродукты российской армии. Данные об атаке на комбинат не подтверждены.