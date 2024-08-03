Тренировочные заплывы триатлонистов на Олимпиаде, запланированные на 3 августа, отменили из-за качества воды в Сене

„На ежедневном совещании по проверке качества воды, которое состоялось в субботу, было принято решение отменить тренировочный заплыв, который должен был состояться 3 августа. Тренировочная велогонка и тренировочный забег пройдут по расписанию.

Учитывая сильные дожди, прошедшие за последние две ночи, которые были особенно интенсивными выше по течению от Парижа, и ожидаемое в результате этого снижение качества воды, было принято решение отменить тренировочные заплывы в субботу, 3 августа.

Учитывая, что условия, скорее всего, не улучшатся до ежедневного совещания, мы также решили отменить тренировочный заплыв, который был запланирован на вечер“, – говорится в заявлении организаторов Олимпиады в Париже.

31 июля на Играх прошли индивидуальные соревнования по триатлону. Смешанная эстафета запланирована на 5 августа.