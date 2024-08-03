Латвия потратит миллиарды на оборону

Еще 300 миллионов пойдут на возможности непрямой огневой поддержки. „Это большая „шляпа“, под которой спрятаны как ракетная система большой дальности HIMARS, так и закупка новых, модернизированных систем гаубиц“, - объясняет Отзулис. Поставка шести систем HIMARS, о которых Латвия заключила в прошлом году договор с США на 180 миллионов, начнется в 2027 году.

Как будет использоваться это финансирование? В ближайшие четыре года в развитие боевых возможностей НВС будет инвестировано 2,7 миллиарда. 500 миллионов выделено на усиление сил безопасности: на закупку продовольствия, индивидуального и коллективного снаряжения, транспортных средств и боеприпасов, а также наращивание их запасов.

Министерство обороны делит финансирование, выделяемое НВС, на три большие категории: развитие потенциала, персонал и техническое обслуживание, или повседневные расходы. Примерно треть суммы пойдет на каждую из категорий, говорит директор департамента оборонного планирования и анализа Министерства обороны Валдис Отзулис. Кроме того, отдельно выделяется инфраструктура. В целом на развитие НВС на ближайшие четыре года запланировано 6,5 млрд евро, а на 12-летний период - почти 22 млрд евро.

23 июля правительство утвердило План развития национальных вооруженных сил до 2036 года. Он был разработан на основе прогнозов, что Россия продолжит интенсивно развивать свой военно-промышленный комплекс и восстановит военное присутствие у границ Латвии в ближайшие пять лет. Поэтому в плане четко обозначены задачи, которые необходимо решить уже сейчас - в течение следующих четырех лет. Приоритетами на этот период Калниньш назвал развитие противовоздушной обороны, механизированных бригад, ракетной артиллерии и противокорабельных средств.

Рано утром в понедельник журналистка Байба Литвина позвонила командующему Национальными вооруженными силами (НВС) Леониду Калниньшу, поскольку из-за бури не состоялась их личная встреча в Объединенном штабе на улице Крустабазницас. На самом деле, непростая погода - вполне подходящий фон для разговора о строительстве оборонной системы Латвии в то время, когда война в Украине идет уже третье лето.

Но самая большая сумма - 650 миллионов - будет вложена в развитие эшелонированной ПВО. Недавние атаки России на Украину с использованием планирующих авиабомб доказывают, что невозможно защитить граждан и критически важную инфраструктуру без сильной противовоздушной обороны. В случае с Латвией „наши союзники готовы обеспечить противовоздушную оборону и устранить эти угрозы“, говорит командующий Калниньш. Союзники по НАТО уже обеспечивают ПВО дальнего действия, а собственными силами нужно обеспечить защиту среднего действия. Осенью прошлого года с немецкой компанией Diehl Defence был заключен договор на закупку систем IRIS-T примерно на 600 миллионов евро, а сами поставки начнутся в 2026 году. С другой стороны, ПВО ближнего боя будет обеспечиваться за счет модернизации системы, уже имеющейся у НВС.

В течение ближайших трех лет запланирована и поставка противокорабельных ракетных комплексов. Общая сумма договора чуть больше 100 миллионов евро. Системы закуплены в США и частично финансируются партнерами. Целью НВС является приобретение в течение следующих 12 лет собственных систем дальнего действия IRIS-T SLX.

Кроме того, в качестве приоритета обозначено развитие беспилотных и противодронных систем. В ближайшие четыре года НВС инвестирует 80 миллионов евро во внедрение различных беспилотных систем.

Для усиления сухопутной механизированной бригады уже объявлен конкурс на закупку боевых машин стоимостью 250 миллионов евро.

Планируется ли в ближайшие годы обновить и устаревший автопарк НВС? Бывший госсекретарь Минобороны Янис Гарисонс описал проблему, которая беспокоит его уже много лет: „Наш новейший грузовой транспорт — 90-х годов, а самый старый — Volvo Viking 1952 года выпуска, который до сих пор ездит и потребляет 100 литров топлива на 100 км. И это не единственный подобный пример“. Отзулис признает, что „есть большая потребность в обновлении автопарка, и работа над этим ведется“.