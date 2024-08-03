Российский социолог призвал Запад запретить своим гражданам поездки в Россию

„Это была фантастическая спецоперация, и совершенно очевидно, что она готовилась скорее всего не один год“, - предполагает Яковенко, который отмечает, что в ней участвовало несколько стран - Россия, Беларусь, США, Германия, Великобритания, Норвегия, Польша и Словения.

По его словам, освобождение спецназовца ФСБ Вадима Красикова из немецкой тюрьмы было воспринято неоднозначно и стало результатом сложной спецоперации, в которой участвовали Путин и Лукашенко. „То есть это на самом деле очень серьезная спецоперация была с двух сторон, и со стороны России и Лукашенко: Путин-Лукашенко. Очевидно, что локомотивом всей этой спецоперации со стороны Запада была безусловно администрация президента Байдена“, - говорит Яковенко.

Он отмечает, что операция в целом была удачной для Запада, который освободил вдвое больше своих граждан по сравнению с количеством возвращенных преступников Путину. „Здесь очень много говорится о том, а кто выиграл, кто бенефициар этой сделки века в кавычках. Но если вычитывать даже количественное соотношение, то счет 2-1 в пользу Запада, потому что в два раза больше было освобождено из российских тюрем, нежели, Запад вернул преступников Путину. Те, кто вернулись [в Россию], один из них - это профессиональный киллер, убийца, остальные - это шпионы, это все-таки отработанный материал“, - считает Красиков.

Социолог Игорь Яковенко прокомментировал также историю с подготовкой обмена Навального. Он считает, что обмен готовился, но в итоге не состоялся, возможно, из-за того, что Путин не пожелал расстаться с Навальным, которого считает своим личным врагом. Хотя возвращение Красикова было приоритетом для Путина, желание убить Навального могло перевесить, считает социолог.

Яковенко также обратил внимание на то, как Путин встретил Красикова в аэропорту: он лично приехал встретить убийцу, обнимался с ним и поздравил всех шпионов, обещая правительственные награды. Это подчеркивает, кто есть кто в этой ситуации.