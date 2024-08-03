Российский социолог призвал Запад запретить своим гражданам поездки в Россию
Российский публицист и социолог Игорь Яковенко в интервью Delfi прокомментировал масштабный обмен заключенными между Россией и Западом, призвав западные страны пересмотреть политику посещения России, чтобы избежать риска попадания их граждан в плен.
„Это была фантастическая спецоперация, и совершенно очевидно, что она готовилась скорее всего не один год“, - предполагает Яковенко, который отмечает, что в ней участвовало несколько стран - Россия, Беларусь, США, Германия, Великобритания, Норвегия, Польша и Словения.
По его словам, освобождение спецназовца ФСБ Вадима Красикова из немецкой тюрьмы было воспринято неоднозначно и стало результатом сложной спецоперации, в которой участвовали Путин и Лукашенко. „То есть это на самом деле очень серьезная спецоперация была с двух сторон, и со стороны России и Лукашенко: Путин-Лукашенко. Очевидно, что локомотивом всей этой спецоперации со стороны Запада была безусловно администрация президента Байдена“, - говорит Яковенко.
Он отмечает, что операция в целом была удачной для Запада, который освободил вдвое больше своих граждан по сравнению с количеством возвращенных преступников Путину. „Здесь очень много говорится о том, а кто выиграл, кто бенефициар этой сделки века в кавычках. Но если вычитывать даже количественное соотношение, то счет 2-1 в пользу Запада, потому что в два раза больше было освобождено из российских тюрем, нежели, Запад вернул преступников Путину. Те, кто вернулись [в Россию], один из них - это профессиональный киллер, убийца, остальные - это шпионы, это все-таки отработанный материал“, - считает Красиков.
Социолог Игорь Яковенко прокомментировал также историю с подготовкой обмена Навального. Он считает, что обмен готовился, но в итоге не состоялся, возможно, из-за того, что Путин не пожелал расстаться с Навальным, которого считает своим личным врагом. Хотя возвращение Красикова было приоритетом для Путина, желание убить Навального могло перевесить, считает социолог.
Яковенко также обратил внимание на то, как Путин встретил Красикова в аэропорту: он лично приехал встретить убийцу, обнимался с ним и поздравил всех шпионов, обещая правительственные награды. Это подчеркивает, кто есть кто в этой ситуации.
„Но если говорить еще об одном аспекте того, что произошло, я думаю, что вся ситуация с посещением России должна быть серьезно пересмотрена. Логично было бы сделать выводы гражданам западных стран, взять пример с Израиля, где законодательно запрещено гражданам посещать ряд стран, где они могут рисковать попасть в плен. Мы все должны отдавать себе отчет, что находимся на войне. Даже те, кто не носит военную форму и не сидит в окопах, могут попасть в плен. Путин берет заложников, поэтому российские оппозиционеры должны придерживаться железного правила – не сдаваться в плен добровольно“, - говорит Яковенко, который добавляет, что ранее считалось героизмом остаться в России, не сбежать, попасть в российскую тюрьму. „Но теперь понятно, что они становятся обменным фондом, они пленники. Добровольно сдаваться в плен – неправильно“, - продолжает социолог.
Он отмечает, что это особенно важно для граждан западных стран. Он напомнает, что в Израиле существует закон, запрещающий гражданам посещать определённые страны, и это правильно, так как Израиль, возможно, в большей степени, чем страны Запада, активно борется за каждого своего гражданина. Он подчеркивает, что Израиль вынужден предпринимать невероятные усилия и идти на значительные уступки, такие как освобождение террористов из своих тюрем, чтобы вернуть своих граждан.
Яковенко считает, что опыт Израиля должен подтолкнуть правительства западных стран к запрету поездок в Россию. По его мнению, сегодня Россия не является местом для прогулок для граждан евроатлантической цивилизации.
„Этот опыт должен подвигнуть в том числе правительство и стран Запада запрещать людям приезжать в Россию. В России не место для прогулок сегодня, для граждан евроатлантической цивилизации“, - говорит Яковенко.
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