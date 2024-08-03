ОИ-2024 | Комментатор Eurosport объяснил, в чем шанс Михкелса в групповой гонке

„Групповая шоссейная гонка на Олимпиаде - это какой-то особый, отдельный вид спорта. Ничего похожего профессионалы не ездят ни разу за всё межолимпийское четырёхлетие. Пелотон - не больше 90 человек, максимальный состав команды - 4 участника. А ведь велошоссе - спорт командный, ещё в большей степени, чем иные игровые. Успех в нём - прямая производная от тактики, от того, насколько свежим сумеют помощники-грегари доставить на финиш своего лидера. Особенно на такой трассе, как в Париже, где, как считают многие эксперты, медали будут разыгрываться спринтерами в довольно большой группе.

Но - даже вчетвером своей тактики соперникам не навязать. У молодого дебютанта Игр Мадиса Михелса грегари нет, квота Эстонии, как и у большинства стран - один человек. Будь это чемпионат мира, где лидеры национального рейтинга выступают ввосьмером - пределом амбиций для одиночки было бы доехать в первой группе. Но это Олимпиада. Где внятной командной тактики не получится при всём желании, к тому же радиосвязь с техничками запрещена.

Вспомните, что натворила в женской гонке 3 года назад подавляюще сильная сборная Голландии, упустив аутсайдера. Или вспомните токийскую мужскую гонку, где, конечно, чемпиона Ричарда Карапаса тёмной лошадкой никак не назвать, но и у него был лишь один помощник. Поэтому набраться спортивной наглости и помечтать Мадису совсем не возбраняется - наоборот!“ - считает Курдюков.

Групповая шоссейная гонка стартует в субботу, 3 августа, в 12.00 по таллиннскому времени. Протяженность гонки составит 272 км. В ней примут участие 90 спортсменов, Эстонию представляет 21-летний Мадис Михкелс.

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