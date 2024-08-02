Французский дзюдоист, который зажигал олимпийский огонь, стал четырёхкратным олимпийским чемпионом
Французский дзюдоист Тедди Ринер завоевал золото в весе свыше 100 кг на Олимпийских играх в Париже (Франция).
В финальной французский дзюдоист победил южнокорейца Кима Минджона со счётом 10:0.
Бронза у представителя Таджикистана Темура Рахимова и у дзюдоиста Алишера Юсупова (Узбекистанц).
Прямо в зале его поздравил президент Франции Эммануэль Макрон.
После этой победы Тедди Ринер стал четырёхкратным олимпийским чемпионом. В Лондоне-2012 и Рио-2016. Ринер он побеждал в личных соревнованиях в весе свыше 100 кг, на Играх-2020 в Токио он завоевал золото в составе смешанных команд.
Он стал первым в истории четырехкратным олимпийским чемпионом по дзюдо.
Борец Тедди Ринер в месте с бегуньей Мари-Жозе Перек зажигал огонь во время церемонии открытия зажигал олимпийский огонь.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.
Все об Олимпиаде - новости, расписание, медали, результаты.