Белобровцев - Одинцу: социал-демократы защищают интересы русскоязычных? Не смешите!

Довольно неуклюжие нападки депутата-социал-демократа на Центристскую партию мы переживем – давно уже к подобному привыкли, так что караван спокойно идет дальше; но вот два момента из этой статьи нуждаются в том, чтобы рассказать читателям, как все обстоит на самом деле, дабы те не оказались введенным в заблуждение.