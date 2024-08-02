Белобровцев - Одинцу: социал-демократы защищают интересы русскоязычных? Не смешите!
Накануне на rus.Delfi.ee вышла весьма занимательная статья – мнение депутата Рийгикогу от Социал-демократической партии Эдуарда Одинца, где он, с одной стороны, обвиняет депутатов-центристов в том, что они проголосовали за вотум недоверия новоиспеченному министру и социал-демократу Владимиру Свету, а с другой пытается создать у читателей Delfi видимость, что именно социал-демократы защищают интересы русскоязычного населения Эстонии.
Довольно неуклюжие нападки депутата-социал-демократа на Центристскую партию мы переживем – давно уже к подобному привыкли, так что караван спокойно идет дальше; но вот два момента из этой статьи нуждаются в том, чтобы рассказать читателям, как все обстоит на самом деле, дабы те не оказались введенным в заблуждение.