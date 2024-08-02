Правдива ли история о женщине, которая разбросала в больнице деньги, узнав, что у неё неизлечимая форма рака?

В Рунете эта история стала очень популярной в июле 2024 года. Например, 7 июля паблик „Мир фактов“ во „ВКонтакте“ (12,1 млн просмотров на момент написания этого разбора) рассказал: „Женщина с раком пришла в частную больницу с сумкой денег, умоляя врача спасти её. Врач сообщил, что рак на последней стадии и ничего нельзя сделать. В отчаянии она разбросала деньги по коридору, крича: „Зачем деньги? За них не купить здоровье, время или жизнь!“ Это событие заставляет задуматься: стоит ли гнаться за материальным, чтобы осознать истинную ценность вещей перед лицом смерти?“Вирусными стали публикации и в других сообществах в той же соцсети, среди которых „Новости сегодня“ (1,6 млн просмотров), „Москва“ (657 000), „Правдивые новости“ (615 000), „Горячие события“ (498 000) и „Новости России“ (354 000). Аналогичные посты в июле 2024 года были размещены в „Одноклассниках“ (один из постов набрал 13 500 классов), Instagram (один из постов получил 43 000 лайков), Telegram (примеры тут, тут и тут) и на „Пикабу“. Однако публикации с тем же фото и похожей историей появлялись в русскоязычном сегменте интернета и ранее — например, в TikTok в сентябре 2023-го, в Instagram летом 2021-го (тут и тут) и во „ВКонтакте“ весной того же года.