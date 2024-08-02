Правдива ли история о женщине, которая разбросала в больнице деньги, узнав, что у неё неизлечимая форма рака?
В соцсетях популярны посты с фотографией из больницы, пол которой засыпан купюрами. Утверждается, что деньги в порыве отчаяния разбросала пациентка, которой врач сообщил, что её нельзя вылечить. Мы проверили подлинность подобных публикаций.
В Рунете эта история стала очень популярной в июле 2024 года. Например, 7 июля паблик „Мир фактов“ во „ВКонтакте“ (12,1 млн просмотров на момент написания этого разбора) рассказал: „Женщина с раком пришла в частную больницу с сумкой денег, умоляя врача спасти её. Врач сообщил, что рак на последней стадии и ничего нельзя сделать. В отчаянии она разбросала деньги по коридору, крича: „Зачем деньги? За них не купить здоровье, время или жизнь!“ Это событие заставляет задуматься: стоит ли гнаться за материальным, чтобы осознать истинную ценность вещей перед лицом смерти?“Вирусными стали публикации и в других сообществах в той же соцсети, среди которых „Новости сегодня“ (1,6 млн просмотров), „Москва“ (657 000), „Правдивые новости“ (615 000), „Горячие события“ (498 000) и „Новости России“ (354 000). Аналогичные посты в июле 2024 года были размещены в „Одноклассниках“ (один из постов набрал 13 500 классов), Instagram (один из постов получил 43 000 лайков), Telegram (примеры тут, тут и тут) и на „Пикабу“. Однако публикации с тем же фото и похожей историей появлялись в русскоязычном сегменте интернета и ранее — например, в TikTok в сентябре 2023-го, в Instagram летом 2021-го (тут и тут) и во „ВКонтакте“ весной того же года.
В упомянутых выше русскоязычных постах не говорится, в какой стране произошла эта история и где больница с фотографии. Однако на других языках байка распространяется уже несколько лет, причём место действия разнится от публикации к публикации. Например, в Facebook в одних постах указано, что снимок сделан в китайском городе Харбин, в других местом съёмки называют больницу в Нигерии.
При помощи обратного поиска по изображению в сервисе TinEye „Проверено“ отыскало вирусную фотографию в чуть более высоком качестве, чем в приведённых в начале разбора постах. На этой версии снимка можно заметить напольный указатель, где по-китайски написано „выход“, а разбросанные банкноты визуально напоминают один из вариантов купюры номиналом 100 юаней. Кроме того, мы нашли это фото с логотипами нескольких китайских новостных порталов.
Также благодаря обратному поиску „Проверено“ установило, что впервые распространяемое фото появилось в Сети ещё летом 2014 года. Например, тогда о нём писали тайваньские и китайские СМИ, среди которых ETtoday, Epoch Times, Shanghaiist, sina.com.cn и sohu.com. Согласно новостным заметкам на этих ресурсах, на вирусном снимке запечатлены последствия инцидента, который произошёл в начале июля 2014-го. Так, в китайской социальной сети Weibo похожее фото опубликовал один из врачей больницы при Харбинском медицинском университете. По его словам, в медучреждение пришёл мужчина, который хотел найти свою бывшую девушку, работавшую там медсестрой. Сообщается, что этот человек очень разозлился, когда узнал, что у его возлюбленной появился новый бойфренд с BMW, поэтому он принёс в больницу сумку, полную купюр в 100 юаней. По рассказам свидетелей, пара ссорилась, и в порыве ярости бывший ухажёр стал бросать в девушку банкноты, которые разлетелись по больничному коридору. Затем в ситуацию вмешалась служба безопасности больницы.
„Проверено“ достоверно не известно, каким образом в истории стала фигурировать богатая женщина с терминальной стадией рака, но можно предположить, что ошибка возникла по принципу „сломанного телефона“. Так, мы обнаружили, что уже в августе 2014 года на одном из китайских форумов фото прокомментировали так: „Магнат-миллиардер истерично разбросал деньги от отчаяния в Первой больнице Харбинского медицинского университета. Что такое деньги, когда жизнь человека на исходе и богатство не может его спасти? В этот момент в его глазах эти банкноты — лишь кусочки бумаги“. Вероятно, в дальнейшем пользователи додумали, что миллиардер был болен раком, а при последующем распространении истории у героя сменился пол.
Таким образом, подобные сообщения о женщине, которая, узнав диагноз, раскидала деньги в больнице, полностью выдуманы. Тем не менее фото с кучей банкнот на полу на самом деле было сделано в госпитале, но деньги разбросал ревнивый ухажёр во время перепалки со своей бывшей девушкой, которая работала медсестрой.
Итог: Большей частью неправда