Семья погибшего на производстве рабочего требует от его работодателя компенсацию. VKG: нельзя исключить, что он сделал это намеренно

Оператор погиб, упав в резервуар с известью во время уборки. Его семья утверждает, что руководство VKG дало нечеткие инструкции по очистке резервуара и не предоставило специальные инструменты. Члены семьи также считают, что во время несчастного случая не была оказана оперативная помощь. По их словам, присутствовавший на месте дежурный инженер не знал, что делать, поэтому в течение 20 минут никто ничего не предпринимал.