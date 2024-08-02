02.08.2024, 17:11
Семья погибшего на производстве рабочего требует от его работодателя компенсацию. VKG: нельзя исключить, что он сделал это намеренно(17)
ФОТО: | Delfi Meedia
В 2021 году в Кохтла-Ярве в результате несчастного случая на производстве погиб оператор известкового завода, работавший в Viru Keemia Grupp (VKG). Хотя семья погибшего уверена, что несчастный случай произошел по вине работодателя, последний утверждает, что оператор просто проигнорировал правила безопасности на производстве.
Семья погибшего подала иск против VKG Energia OÜ о возмещении причиненного смертью ущерба.
Уже заказано?