Новости Ида-Вирумаа
02.08.2024, 17:11

Семья погибшего на производстве рабочего требует от его работодателя компенсацию. VKG: нельзя исключить, что он сделал это намеренно

 (17)
Территория Viru Keemia Grupp в Кохтла-Ярве
Территория Viru Keemia Grupp в Кохтла-Ярве
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В 2021 году в Кохтла-Ярве в результате несчастного случая на производстве погиб оператор известкового завода, работавший в Viru Keemia Grupp (VKG). Хотя семья погибшего уверена, что несчастный случай произошел по вине работодателя, последний утверждает, что оператор просто проигнорировал правила безопасности на производстве.

Семья погибшего подала иск против VKG Energia OÜ о возмещении причиненного смертью ущерба.

Оператор погиб, упав в резервуар с известью во время уборки. Его семья утверждает, что руководство VKG дало нечеткие инструкции по очистке резервуара и не предоставило специальные инструменты. Члены семьи также считают, что во время несчастного случая не была оказана оперативная помощь. По их словам, присутствовавший на месте дежурный инженер не знал, что делать, поэтому в течение 20 минут никто ничего не предпринимал.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (17)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии